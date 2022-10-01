Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що Путін хоче заморозити війну і відновити сили, щоб повторити напад у найближчі роки.

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Путін сам собі суперечив

Давидюк розповів, що Путін у своїй промові сам собі суперечив у кількох частинах. Однак він згадав про історичну Росію, яку він збирається відроджувати. Сказав він про це, коли говорив, що на Херсонщині Єкатєріна ІІ з графом Потьомкіним не лише у степах кохались, а й намагались організувати там міста.

Утім є проблема. Греки, скіфи й сармати там міста й поліси будували ще за тисячі років до появи росіян. Там українськість була задовго. Як і у Криму. Путін каже про те, що в них там 300 років тому з'явилось якесь місто. Та, вибачте мені, князь Володимир приймав православне хрещення на території Криму. Росії ще навіть не було, й Москва ще не з'явилась,

– зазначив політолог.

Він додав, що Путін учив історію на запійних вечірках своїх олігархів і через короткі ролики на ютуб. Його вирвані з контексту фрази схожі на проповіді вуличних місіонерів, які намагаються в якусь сумнівну релігію навернути тих чи інших людей.

"Це маячня від людини, яка вважає себе президентом і намагається тримати в заручниках цих депутатів Госдуми. Це немає жодного стосунку до реальності чи історії. Якщо це зараз будуть перекладати англійською чи китайською, там у кабінетах усі будуть сміятись, бо ніякого історичного нарису немає", – зауважив Давидюк.

Давидюк про промову Путіна: дивіться відео

Україні начхати на конституцію Росії

Політолог продовжив, що навіть після того, як анексовані території внесуть у російську конституцію, нічого не зміниться. Росія може приєднати Марс, ОАЕ, ще щось – нічого не зміниться від цього. Україна бореться за цінність своєї Конституції. Там чітко прописано, що Україна – єдина неподільна унітарна держава, у склад якої входять 24 області й АР Крим.

Російська конституція – це конституція окупанта. Це інструкція щодо знищення інших народностей. Вона нам узагалі не цікава. І те, що Путін думає, і як їхні депутати проголосують,

– наголосив він.

Росія буде змушена захищати свій Дагестан, Кавказ і Сибір

За словами Давидюка, незабаром Росії треба буде не Херсон захищати, а намагатись утримати Дагестан, Кавказ і Сибір. Там уже люди виходять на протести, і вони ростимуть у геометричній прогресії. Україна має в це інвестувати і час, і гроші, і свій політичний інтелект.

"У політичних змаганнях, Україна в мільйон разів сильніша. У нас 6 президентів, а в них півтора", – підкреслив політолог.

Він підсумував, що Україні важливо нейтралізувати Путіна, створивши внутрішні проблеми, для того, щоб частина опозиції, яка себе відчуває такою, відчула сили й пішла в атаку.

Не 30 спалених військкоматів, а спроби захоплення адмінбудівель, регіонів і в підсумку Кремля. Ось це завдання,

– зазначив Давидюк.

Промова Путіна: коротко