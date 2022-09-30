Усі реальні події нині відбуваються на фронті, зокрема поблизу Лиману. А заяви Путіна – лише віртуальні. Про це в стрімі 24 каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Важливо Путін цинічно оголосив про анексію тимчасово окупованих територій України

Путін назвав причини, чому почав війну

Усі події 30 вересня в Кремлі опозиціонер вважає справжнім театром абсурду. А найбільш абсурдними були пояснення Владіміра Путіна, чому потрібно було розв'язати війну проти України.

Ви от не знаєте, чому війна була розпочата. Так ось вона полягає в тому, що у 18 – 19 століттях американці вбивали індійців. Тому Путін вирішив у 21 столітті піти вбивати українців. Логічно, правда ж?

– риторично запитує Ігор Яковенко.

Втім, це ще не все – є й друга причина. Вона полягає в тому, що "на Росію наступає НАТО". "Яка Ната наступає на Росію – незрозуміло. Втім, вона наступає, і там є смертельна загроза, адже вони хочуть, щоб ми перестали тата називати татом, а маму – мамою. І почали називати "родитель№1" і "родитель№2" (в українській мові це слово не має дослівного перекладу – 24 канал)", – іронізує журналіст.

Ігор Яковенко про анексію та заяви Путіна – дивіться відео

Заяву Путіна переклали "людською" мовою

Так званий "воєнний кореспондент" Владлєн Татарскій згодом переклав заяву Путіна загальнодоступною мовою, визнавши загальну мету Росії.

Виходячи з кремлівської зали, він сказав: "Прийдемо, всіх вб'ємо, всіх пограбуємо і ми переможемо". Це і є переклад промови Путіна на "людську" мову,

– заявив Ігор Яковенко.

Анексія українських територій