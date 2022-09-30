Про це диктатор наговорив під час свого виступу в Кремлі, повідомляє 24 канал. Путін видав божевільну тезу про те, що нібито русофобія є "расизмом".

Зверніть увагу Путін цинічно оголосив про анексію тимчасово окупованих територій України

Що там знову наговорив Путін

За словами Путіна, США нібито самі вирішують, у кого є право на самовизначення, а в кого немає. І як приклад він навів те, що Вашингтон не визнає псевдореферендумів, зокрема в Криму, в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Кремлівський диктатор навіть звинуватив Захід у тоталітаризмі, хоч справжній тоталітаризм розвивається саме в росії. А ще Путін звинуватив Захід у нібито поділі світу на васалів та вигнанців, натякаючи що нібито з незрозумілих причин Росія стала вигнанцем. І зовсім не через вбивства українців та вторгнення на територію суверенної держави з анексією її міжнародно визнаних територій.

Черговою божевільною заявою Путіна стало звинувачення Заходу в колоніалізмі, але, вочевидь, анексію 4 українських областей такою він не вважає.

За словами кремлівського диктатора, Росія нібито не приймає расизм на націоналізм, назвавши прикладом расизму русофобію. Водночас саме в росії ділять людей на слов'ян і "неслов'ян", не здають квартири людям не слов'янської зовнішності тощо. А ще Путін забув, що так звана русофобія виникла через війну, розпочату Росією, яку так активно до оголошення мобілізації підтримувала переважна більшість країни.

Для підкріплення маразматичних заяв Путін знову вирішив провести "урок історії" та розповісти про колоніальне минуле західних держав з часів Середньовіччя, але тему колоніального минулого Росії диктатор пропустив. Наприклад, грабування Києва в часи Русі, захоплення низки держав в часи Середньовіччя, поневолення українців та низки інших народів. І чим, як не колоніалізмом та імперіалізмом була війна більшовиків проти УНР, окупація Балтійських держав та Бесарабії, напад на Фінляндію та теперішні погрози всім сусіднім країнам про "подаровані території, які можна забрати"? І це лише частина списку, який можна продовжувати ще довго.

І до теми колоніалізму – за словами Путіна, саме Росія у минулому столітті розпочала антиколоніальний рух. Так тепер, мабуть, називається розпад Російської імперії та СРСР.

Зверніть увагу! Після своєї ганебної промови диктатор підписав з бойовиками та гауляйтерами "договори" про анексію українських територій – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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