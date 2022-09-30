Виступ Путіна відбувся після того, як у Москві пройшла цинічна церемонія підписання так званих "договорів" про анексію українських територій. Церемонія була призначена на 15 годину, пише 24 канал.

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Виступ Путіна – головні тези

Анексія українських територій

Почав диктатор із заяви про підписання злочинних папірців щодо анексії. Він оголосив про незаконне "приєднання" Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей до Росії. Попри абсолютну фіктивність так званих "референдумів", Путін сказав, мовляв, "люди свій вибір зробили", і тепер вони нібито будуть "громадянами Росії назавжди".

Під час промови Путін згадав бойовиків, окупантів та інших воєнних злочинців. Звісно, не обійшлось без тез про "незаконний розвал СРСР", відновленням якого марить диктатор.

Хоч СРСР давно розпався, Путін досі говорить, нібито "немає нічого сильнішого за рішучість людей повернутися до своєї справжньої історичної вітчизни".

Чергові погрози Путіна та заяви про переговори

Крім того, Путін заявив, що нібито "не буде обговорювати питання Херсонської та Запорізької області". Ба більше, він погрожує застосувати всі доступні засоби для їх "захисту". Традиційно розказує казки, мовляв, відновить зруйновані населені пункти, які сама Росія і зруйнувала.

Крім того, Путін заговорив про переговори. Каже, що "Москва до цього готова". Він абсурдно вимагав від Києва припинити вогонь, хоч Україна захищає свою землю від російської навали.

"У всьому винен Захід"

Диктатор спробував пояснити, за що воює Росія. Він заявив, буцімто після розпаду СРСР "Захід розраховував, що Росія розвалиться". Тепер же "страшний Захід", за переконаннями Путіна, "весь час намагається вдарити і роздробити Росію".

Він лякав, нібито "Захід хоче продовжувати грабувати світ за допомогою диктату долара", а також почав розповідати про "гібридну війни, яку Захід начебто веде проти Росії". Путіну ввижається, що росіян хочуть бачити рабами, а їхній культурі хтось загрожує.

Крім того, Путін вкотре завів тему про розширення НАТО на схід, договір про нерозповсюдження зброї та принцип непорушності кордонів. Він назвав расизмом переконання Заходу, що неоліберальна модель краща за інших. Далі диктатор згадав про колоніалізм, работоргівлю та геноцид. Натомість Російську імперію називав антиколоніальною країною.

"США окупували Німеччину, а англосакси підірвали магістралі Північного потоку"

Далі абсурд заяв Путіна набув нових обертів. Він сказав, мовляв, "США фактично окупували Німеччину, Корею, Японію". Також додав, що США "єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю і створила прецедент".

У вибухах на газопроводах "Північного потоку" Путін звинуватив "англосаксів".

Русофобію Путін назвав "расизмом"

Так, Путін заявив, що "русофобія – це расизм". Війну диктатор почав, тому що, за його словами, "у російського народу велика визвольна місія".

Диктатор, який, схоже, живе у своєму світі, заявив, що "віртуальною капіталізацією не опалити житло, а папірцями, тобто грошима, нікого не нагодуєш". Він каже, що, оскільки потрібні енергоносії, "політикам у Європі доводиться переконувати людей рідше митися та тепліше одягатися. Незгодних, на думку Путіна, "оголошують радикалами".

Відзначився диктатор і гомофобними заявами. Сказав, що Росія не хоче, аби "був Батько №1 та №2. На думку Путіна, дітям говорити про гендери не можна.

Після промови диктатора гауляйтери окупованих територій України підписали злочинні папірці про "приєднання" регіонів до росії.

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Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, раніше анонсував, що після підписання так званих "договорів" і відбудеться "об'ємний виступ" лідера Кремля. Пєсков інформував про підписання чотирьох "договорів".

У ніч проти 30 вересня російські пропагандисти повідомили, що Путін підписав папірці нібито про "визнання незалежності" двох українських областей. Йдеться про окуповані території Запоріжжя і Херсонщини.

Що відомо про фейкові "референдуми"

Як відомо, 23 – 27 вересня Росія проводила фейкові референдуми на окупованих територіях України. Окупанти вигадали майже стовідсоткову підтримку місцевого населення щодо приєднання окупованих територій до складу Росії.

Росія вирішила анексувати нові українські території за "кримським сценарієм". У 2014 році Путін спочатку підписав указ про незалежність Кримського півострова, а потім одним указом "приєднав" його до складу Росії.

Слід зазначити, що в Кремлі вже погрожували, що будь-які атаки Україні по окупованих територіях будуть вважатися ударами по Росії. Хоча раніше ЗСУ офіційно підтверджували, що завдали ударів по окупованому Криму. Та ці атаки пропагандисти виправдовували необережним поводженням власних військових з боєприпасами.

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Фейкові "референдуми" засудили західні країни, серед яких США, Франція, Німеччина, Велика Британія, Канада та багато інших. В ООН заявили, що рішення Путіна про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили і заслуговує на осуд.

У відповідь на анексію нових українських територій Росію очікує посилення санкцій. Також 30 вересня відбудеться засідання РНБО, на якому мають бути прийняті "фундаментальні рішення для нашої країни".

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