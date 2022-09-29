Рішення про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили і заслуговує на осуд. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Важливо Намалювали майже 100% "за": у росії оголосили "результати" псевдореферендумів в Україні

Анексія чотирьох областей України

За словами генсека ООН, будь-яке рішення росії йти вперед ще більше поставить під загрозу перспективи миру. Це продовжить драматичні наслідки для світової економіки, особливо в країнах, що розвиваються. Також відповідне рішення обмежить можливість доставляти життєво важливу допомогу по всій Україні та за її межами.

У росії оголосили "результати" псевдореферендумів

Російські пропагандисти опублікували "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. На всіх загарбаних територіях нашої країни росіяни заявили, що "підтримка" входження до складу росії набрала понад 97% голосів.

Зауважте! Дані, які публікують російські пропагандисти, не мають нічого спільного з реальністю і повністю вигадані.

Водночас у кремлі показово радіють своїй фальсифікації. Наприклад, дмитро мєдвєдєв після звершення шоу з голосуванням написав: "Результати очевидні. Ласкаво просимо додому, в росію".

"Кримські санкції" ЄС розширять на всі захоплені території

Представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що жодна із країн Євросоюзу не визнає сфальсифіковані результати "референдумів" на окупованих територіях України. Через дії росії Боррель оголосив про розширення списку антиросійських санкцій на всі окуповані росією території.

Під нові санкції потрапили понад 1300 високопосадовців, олігархів, військових керівників та пропагандистів й організацій, відповідальних за підривання територіальної цілісності України.

Санкції включають заборону на ввезення в ЄС продукції з окупованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг.

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