Із незаконними референдумами, організованими росією, кремль діє за тією ж схемою, що була у Грузії в 2008 році та в Криму в 2014 році. Через дії росії Боррель оголосив про розширення списку антиросійських санкцій.
Важливо Більше зброї Україні та антиросійських санкцій: реакція на проведені окупантами "референдуми"
Санкції ЄС проти організаторів "референдумів"
Під нові санкції потрапили понад 1300 високопосадовців, олігархів, військових керівників та пропагандистів й організацій, відповідальних за підривання територіальної цілісності України. До переліку ЄС пропонує додати конкретних осіб, які організували й проводили "референдуми" на окупованих територіях України.
Ми розширюємо географічне охоплення обмежень, які стосуються Криму, і які були схвалені на початку цього року, на Донецьку та Луганську області. Вони покриють усі райони України, непідконтрольні уряду,
– сказав Боррель.
"Кримські санкції" включають заборону на ввезення в ЄС продукції з окупованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг. Експорт окремих товарів та технологій до кримських компаній також підпадає під обмеження ЄС.
У росії оголосили "результати" псевдореферендумів
Російські окупанти 23 – 27 вересня провели інсценування волевиявлення на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. На всіх загарбаних територіях вони заявляють, що "підтримка" входження до складу росії набрала понад 97% голосів.
Які санкції можуть вплинути на росію
- Незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна зазначила, що найдієвіший метод зупинити ядерний шантаж на ЗАЕС – це ввести економічні санкції проти "росатому".
- Крім того, Україна має всі документи, щоб подати позов у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі щодо ядерного тероризму і в Чорнобилі, і в Енергодарі.
- За словами Кошарної, "росатом" став заручником вищого керівництва росії.