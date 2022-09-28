Із незаконними референдумами, організованими росією, кремль діє за тією ж схемою, що була у Грузії в 2008 році та в Криму в 2014 році. Через дії росії Боррель оголосив про розширення списку антиросійських санкцій.

Важливо Більше зброї Україні та антиросійських санкцій: реакція на проведені окупантами "референдуми"

Санкції ЄС проти організаторів "референдумів"

Під нові санкції потрапили понад 1300 високопосадовців, олігархів, військових керівників та пропагандистів й організацій, відповідальних за підривання територіальної цілісності України. До переліку ЄС пропонує додати конкретних осіб, які організували й проводили "референдуми" на окупованих територіях України.

Ми розширюємо географічне охоплення обмежень, які стосуються Криму, і які були схвалені на початку цього року, на Донецьку та Луганську області. Вони покриють усі райони України, непідконтрольні уряду,

– сказав Боррель.

"Кримські санкції" включають заборону на ввезення в ЄС продукції з окупованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг. Експорт окремих товарів та технологій до кримських компаній також підпадає під обмеження ЄС.

У росії оголосили "результати" псевдореферендумів

Російські окупанти 23 – 27 вересня провели інсценування волевиявлення на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. На всіх загарбаних територіях вони заявляють, що "підтримка" входження до складу росії набрала понад 97% голосів.

Які санкції можуть вплинути на росію

Незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна зазначила, що найдієвіший метод зупинити ядерний шантаж на ЗАЕС – це ввести економічні санкції проти "росатому".

Крім того, Україна має всі документи, щоб подати позов у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі щодо ядерного тероризму і в Чорнобилі, і в Енергодарі.

За словами Кошарної, "росатом" став заручником вищого керівництва росії.

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