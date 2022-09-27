Про це повідомила глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута. Вона також розкритикувала проведення росією "референдумів" на окупованих територіях України як порушення основних норм міжнародного права.

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Нова Зеландія розширила санкції

У новий санкційний список потрапили 19 осіб, серед яких російські міністри, члени ради безпеки росії, родичі владіміра путіна та глава чечні рамзан кадиров.

За словами Махути, ці особи є частиною мережі впливу навколо путіна та використовували свої посади, щоб загрожувати суверенітету та територіальній цілісності України.

До речі, закон про санкції проти росії дозволяє уряду заморожувати активи, вводити заборону на поїздки або забороняти фінансові операції. На сьогодні Нова Зеландія запровадила санкції проти понад тисячі фізичних та юридичних осіб.

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Раніше уряд Нової Зеландії увів санкції щодо 8 російських фізичних осіб та установ. Серед них є начальник головного управління генштабу росії адмірал ігор костюков та офіційний представник міноборони ігор конашенков.

Також Нова Зеландія ввела санкції проти найбільших банків і фінустанов росії. Санкції стосуються 18 фінустанов, серед яких центральний банк росії, суверенний фонд та найбільші банки.

Крім того, Нова Зеландія заради України відправила літак, а також 50 своїх військових.

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