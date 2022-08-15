Українським військовим допомагатимуть ще дві піхотні групи. Про це повідомила прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

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120 новозеландських військових допомагатимуть українським воїнам

Ще 120 військовослужбовців Нової Зеландії відправляться до Сполученого Королівства, щоб навчати українських військових для бойових дій на передовій проти російських військ,

– мовиться в повідомленні.

Новозеландські військові будуть навчати 10 тисяч українських військових поводженню зі зброєю, першій медичній допомозі та військовому праву. Вони вирушать до Британії протягом найближчих 3 тижнів і повернуться наприкінці листопада.

"Ми чітко заявили, що відвертий напад на суверенітет країни та подальша втрата невинних життів є неправильною та неприпустимою. Наше засудження продовжуватиме виходити за межі слів і включатиме практичну підтримку", – сказала Ардерн.

Нова Зеландія готує пакет військової допомоги Україні

Нова Зеландія відправить пакет військової допомоги Україні. Розмір оголосять сьогодні, 15 серпня. Про це повідомлять міністр оборони країни Пені Енаре і головнокомандувач Силами оборони маршал авіації Кевін Шорт. Відомо, що це вже не перша допомога Нової Зеландії для України. У лютому уряд країни виділив декілька мільйонів доларів гуманітарної допомоги. У березні країна відправила нашій державі військову допомогу на суму 5 мільйонів доларів. Ще 4,5 мільйона доларів на обладнання для ЗСУ Нова Зеландія дала у червні.

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