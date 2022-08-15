Украинским военным будут помогать еще две пехотные группы. Об этом сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

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120 новозеландских военных будут помогать украинским воинам

Еще 120 военнослужащих Новой Зеландии отправятся в Соединенное Королевство, чтобы учить украинских военных боевым действиям на передовой против российских войск,

– говорится в сообщении.

Новозеландские военные будут обучать 10 тысяч украинских воинов обращению с оружием, первой медицинской помощи и военному праву. Они отправятся в Британию в течение ближайших 3 недель и вернутся в конце ноября.

"Мы четко заявили, что откровенное нападение на суверенитет страны и дальнейшая потеря невинных жизней неправильна и недопустима. Наше осуждение будет продолжать выходить за пределы слов и будет включать практическую поддержку", – сказала Ардерн.

Новая Зеландия готовит пакет военной помощи Украине

Новая Зеландия направит пакет военной помощи Украине. Размер объявят сегодня, 15 августа. Об этом сообщат министр обороны страны Пенни Энаре и главнокомандующий Силами обороны маршал авиации Кевин Шорт. Известно, что это не первая помощь Новой Зеландии для Украины. В феврале правительство страны выделило несколько миллионов долларов гуманитарной помощи. В марте страна направила нашему государству военную помощь на сумму 5 миллионов долларов. Еще 4,5 миллиона долларов на оборудование для ВСУ Новая Зеландия дала в июне.

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