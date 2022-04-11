Транспортний літак C-130 Hercules із пів сотнею військовослужбовців Нова Зеландія направить до Європи. Про це оголосила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн.

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Прем'єр-міністр зазначила, що військові допоможуть розподілити запаси. Однак наголосила, що вони у жодному разі не в'їдуть в Україну. Крім цього, "їх про це не просили", зазначила Ардерн.

Також вона зазначила, що C-130 приєднається до інших військових літаків із країн-партнерів, які подорожуватимуть по всій Європі протягом наступних двох місяців.

Вони доставлять таке необхідне обладнання та матеріали до ключових розподільчих центрів,

– сказала Ардерн.

Допомога від Нової Зеландії