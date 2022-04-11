Транспортный самолет C-130 Hercules с полсотней военнослужащих Новая Зеландия направит в Европу. Об этом объявила премьер-министр Джасинда Ардерн.
По теме Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины: какие аспекты будут рассматривать
Премьер-министр отметила, что военные помогут распределить запасы. Однако подчеркнула, что они ни в коем случае не въедут в Украину. Кроме того, "их об этом не просили", отметила Ардерн.
Также она отметила, что самолет C-130 присоединится к цепочке военных самолетов из стран-партнеров, которые будут путешествовать по всей Европе в течение следующих двух месяцев.
Они доставят необходимое оборудование и материалы в ключевые распределительные центры,
– сказала Ардерн.
Помощь от Новой Зеландии
- Новая Зеландия также выделит в помощь Украине дополнительные 13 миллионов новозеландских долларов.
- В частности, 7,5 миллиона пойдут на закупку оружия и боеприпасов через Великобританию.
- На сегодняшний день общий взнос Новой Зеландии составляет 30 миллионов долларов.