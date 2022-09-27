Об этом сообщила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Она также раскритиковала проведение россией "референдумов" на оккупированных территориях Украины как нарушение основных норм международного права.

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Новая Зеландия расширила санкции

В новый санкционный список попали 19 человек, среди которых российские министры, члены совета безопасности россии, родственники владимира путина и глава чечни рамзан кадыров.

По словам Махуты, эти лица являются частью сети влияния вокруг путина и использовали свои должности, чтобы угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кстати, закон о санкциях против россии позволяет правительству замораживать активы, вводить запрет на поездки или запрещать финансовые операции. На сегодняшний день Новая Зеландия ввела санкции против более тысячи физических и юридических лиц.

Как Новая Зеландия поддерживает Украину

Ранее правительство Новой Зеландии ввело санкции в отношении 8 российских физических лиц и учреждений. Среди них начальник главного управления генштаба россии адмирал игорь костюков и официальный представитель минобороны игорь конашенков.

Также Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших банков и финучреждений россии. Санкции касаются 18 банков, среди которых центральный банк россии, суверенный фонд и крупнейшие банки.

Кроме того, Новая Зеландия для Украины отправила самолет, а также 50 своих военных.

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