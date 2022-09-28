С незаконными референдумами, организованными россией, кремль действует по той же схеме, что была в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году. Из-за действий россии Боррель объявил о расширении списка антироссийских санкций.

Важно Больше оружия и антироссийских санкций: реакция на проведенные оккупантами "референдумы"

Санкции ЕС против организаторов "референдумов"

Под новые санкции попали более 1300 чиновников, олигархов, военных руководителей и пропагандистов и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. В перечень ЕС предлагает добавить конкретных лиц, организовавших и проводивших "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма и одобренных в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству,

– сказал Боррель.

"Крымские санкции" включают запрет на ввоз в ЕС продукции из оккупированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги. Экспорт отдельных товаров и технологий в крымские компании также подпадает под ограничение ЕС.

В россии объявили "результаты" псевдореферендумов

Российские оккупанты 23 – 27 сентября провели инсценировку волеизъявления на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. На всех захваченных территориях они заявляют, что "поддержка" вхождения в состав россии набрала более 97% голосов.

Какие санкции могут повлиять на россию

Независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна отметила, что самый действенный метод остановить ядерный шантаж на ЗАЭС – это ввести экономические санкции против "росатома".

Кроме того, у Украины есть все документы, чтобы подать иск в Международный уголовный суд в Гааге по поводу ядерного терроризма и в Чернобыле, и в Энергодаре.

По словам Кошарной, "росатом" стал заложником высшего руководства россии.

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