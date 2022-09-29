Решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Важно Нарисовали почти 100% "за": в россии объявили "результаты" псевдореферендумов в Украине

Аннексия четырех областей Украины

По словам генсека ООН, любое решение россии идти вперед еще больше поставит под угрозу перспективы мира. Это продолжит драматические последствия для мировой экономики, особенно в развивающихся странах. Соответствующее решение ограничит возможность доставлять жизненно важную помощь по всей Украине и за ее пределами.

В россии объявили "результаты" псевдореферендумов

Российские пропагандисты опубликовали "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. На всех захваченных территориях нашей страны россияне заявили, что "поддержка" вхождения в состав россии набрала более 97% голосов.

Примите во внимание! Данные, публикуемые российскими пропагандистами, не имеют ничего общего с реальностью и полностью выдуманы.

В то же время в кремле показательно радуются своей фальсификации. Например, дмитрий медведев после свершения шоу с голосованием написал: "Результаты очевидны. Добро пожаловать домой, в россию".

"Крымские санкции" ЕС расширят на все захваченные территории

Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ни одна из стран Евросоюза не признает сфальсифицированные результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Из-за действий россии Боррель объявил о расширении списка антироссийских санкций на все оккупированные россией территории.

Под новые санкции попали более 1300 чиновников, олигархов, военных руководителей и пропагандистов и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Санкции включают в себя запрет на ввоз в ЕС продукции из оккупированного Крыма или Севастополя, а также запрет инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг.

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