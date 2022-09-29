На цьому наголосив глава "кримського парламенту" владімір костантінов. Він зауважив, що "референдуми" стануть причиною не лише відбирання захоплених росіянами територій.

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В України відберуть вихід до Азовського моря

Відповідне рішення костантінов вважає стратегічним для офіційної москви. Таким чином Азовське море стане внутрішнім російським. Тож анексувати планують не лише псевдореспубліки, Запорізьку, а також Херсонську області.

Це серйозне стратегічне рішення для росії. Це і безпека, і торговельні шляхи, і курортна сфера, і рибне господарство,

– наголосив костантінов.

Нагадаємо, як ще у травні "постпред" тимчасово окупованого Криму гєоргій мурадов прокоментував "визволення" Маріуполя. Тоді він заявив, що тепер Азовське море стане спільним для використання як росії, так і "днр". І саме тоді він наголосив на тому, що Україна втратить вихід до моря, адже більше не контролює частину Запоріжжя та Херсонської області.

Результати "референдумів" були очікуваними

Весь цивілізований світ прекрасно розумів, якими цифрами хизуватимуться росіяни. Адже зробити з таким розмахом псевдореферендум, і не досягнути бажаного – неможливо. Є лише одна поправочка: бажане – намальовані з голови "результати". І ними ми коротко пройдемося.

Напередодні росЗМІ опублікували буцімто результати "волевиявлення" на псевдореферендумах. Згідно з ними, аж понад 97% голосів віддали саме за входження до складу росії. Ба більше, уже наприкінці 27 вересня повідомили, що вдалося підрахувати усі 100% бюлетенів, що просто неможливо.

Якими ж були "результати" по регіонах:

Згідно з підтасованими голосами, у квазіреспубліці "днр" хочуть приєднатися до росії 99,23% тих, хто був на псевдореферендумі.

хочуть приєднатися до росії 99,23% тих, хто був на псевдореферендумі. Якщо говорити про "лнр", то там відсоток буцімто трішки нижчий – 98,42%.

то там відсоток буцімто трішки нижчий – 98,42%. А от на території тимчасово захопленої Запорізької області "прихильників" анексії нарахували аж 93,11%.

"прихильників" анексії нарахували аж 93,11%. Тим часом у Херсонській області голос за "входження до складу росії" буцімто віддали 87,05% виборців.

Коли росіяни оголосять про анексію – достеменно невідомо. За однією з версій, це може статися вже 30 вересня. Але є міркування і щодо того, що відповідну заяву путін озвучить ближче до свого дня народження.

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