Это подчеркнул глава "крымского парламента" владимир константинов. Он отметил, что "референдумы" станут причиной не только отбирания захваченных россиянами территорий.

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У Украины отберут выход к Азовому морю

Соответствующее решение костантинов считает стратегическим для официальной москвы. Таким образом, Азовское море станет внутренним русским. Так что аннексировать планируют не только псевдореспублики, Запорожскую, а также Херсонскую области.

Это серьезное стратегическое решение для россии. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство.

– подчеркнул костантинов.

Напомним, что еще в мае "постпред" временно оккупированного Крыма георгий мурадов прокомментировал "освобождение" Мариуполя. Тогда он заявил, что теперь Азовское море станет общим для использования как россии, так и "днр". И именно тогда он отметил, что Украина потеряет выход к морю, ведь больше не контролирует часть Запорожья и Херсонской области.

Результаты "референдумов" были ожидаемы

Весь цивилизованный мир прекрасно понимал, какими цифрами будут кичиться русские. Ведь сделать с таким размахом псевдореферендум и не достичь желаемого – невозможно. Есть только одна поправочка: желаемое – нарисованные с головы "результаты". И по них мы коротко пройдемся.

Накануне росСМИ опубликовали якобы результаты "волеизъявления" на псевдореферендумах. Согласно им, более 97% голосов отдали именно за вхождение в состав россии. Более того, уже 27 сентября сообщили, что удалось подсчитать все 100% бюллетеней, что просто невозможно.

Какими же были "результаты" по регионам:

Согласно подтасованным голосам, в квазиреспублике "днр" хотят присоединиться к россии 99,23% тех, кто был на псевдореферендуме.

хотят присоединиться к россии 99,23% тех, кто был на псевдореферендуме. Если говорить о "лнр", то там процент вроде бы немного ниже – 98,42%.

то там процент вроде бы немного ниже – 98,42%. А вот на территории временно захваченной Запорожской области "сторонников" аннексии насчитали 93,11%.

"сторонников" аннексии насчитали 93,11%. Тем временем в Херсонской области голос за "вхождение в состав россии" якобы отдали 87,05% избирателей.

Когда россияне объявят об аннексии – точно неизвестно. По одной из версий, это может произойти уже 30 сентября. Но есть соображения и относительно того, что соответствующее заявление путин озвучит ближе к своему дню рождения.

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