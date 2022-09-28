Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, физически оккупанты могут сделать такой "трюк". Однако он будет до тех пор, пока ВСУ не освободят все территории.

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Россия хочет всех испугать, но ничего не получится

Юридически все эти псевдореферендумы, возможные решения о "присоединении" – обычный бред. Все цивилизованные государства мира не признают россию в тех границах, в которых она себя видит. Эта проблема у оккупантов еще с 2014 года.

Солонтай об абсурдных планах кремля относительно оккупированных территорий: смотрите видео

Однако вот это возможное решение о "крымском федеральном округе" может даже облегчить ситуацию с освобождением украинских земель. В свое время некоторые политики отделяли вопросы оккупированных территорий и Крыма. Впрочем, уже сейчас ситуация совсем другая.

Возможно, нам с этой точки зрения даже хорошо, что они хотят это соединить. Ведь оккупанты потенциально рассматривают вариант объединить все в одну оболочку,

– отметил Солонтай.

Он добавил, что цель россии – запугать Украину и весь мир, что скоро ВСУ будут якобы наступать на "российскую территорию". Солонтай убежден, что все это бред, и никто вообще не испугается. Вооруженные Силы как выбивали оккупантов, так и будут их уничтожать, пока не вернут под контроль Украины все территории, которые россия оккупировала с 2014 года.

Добавим, ранее ряд российских СМИ сообщал, что оккупанты собираются создать "крымский федеральный округ", под которым они хотят "объединить" оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.