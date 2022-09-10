Об этом в эфире 24 канала сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что весь мир сейчас находится в "приятном шоке" от контрнаступления ВСУ.

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По словам политолога, для мировых лидеров такие новости с фронта тоже очень важны.

"Для всех нормальных сознательных людей в мире, которые призывали помогать Украине с политической трибуны, для журналистов, экспертов, тех, кто платил дороже за энергоносители, это "выходные сатисфакции", – пояснил он.

Все они увидели, как украинцы могут давать отпор врагу и освобождать территории с помощью Запада. Даже несмотря на то, что у российской армии больше ресурсов.

Хотя до победы еще далеко, весь этот позитив от контрнаступления ВСУ очень важно на международной арене конвертировать в следующие шаги и этапы поддержки Украины,

– подчеркнул Солонтай.

И добавил, что это очень важно, поскольку российская армия будет свирепствовать и пытаться быстро отомстить на всех уровнях.

Перерождение украинской тематики

Кроме этого, как отметил специалист, когда в Украине происходят знаковые серьезные события, на международном уровне происходит "перерождение украинской тематики".

Потому даже небольшие информационные успехи российской пропаганды быстро нивелируются, их удастся заблокировать, считает Солонтай.

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