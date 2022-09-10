Про це в ефірі 24 каналу сказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він зауважив, що увесь світ зараз перебуває у "приємному шоці" від контрнаступу ЗСУ.
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За словами політолога, для світових лідерів такі новини з фронту – також дуже важливі.
"Для усіх нормальних свідомих людей у світі, які закликали допомагати Україні з політичної трибуни, для журналістів, експертів, тих, хто платив дорожче за енергоносії, це "вихідні сатисфакції", – пояснив він.
Усі вони побачили, як українці можуть давати відсіч ворогу та звільняти території з допомогою Заходу. Навіть попри те, що російська армія має більше ресурсів.
Хоча, до перемоги ще далеко, увесь цей позитив від контрнаступу ЗСУ дуже важливо на міжнародній арені конвертувати у наступні кроки та етапи підтримки України,
– наголосив Солонтай.
І додав, що це дуже важливо, оскільки російська армія буде лютувати і намагатись швидко помститись на усіх рівнях.
Переродження української тематики
Крім цього, як наголосив фахівець, коли в Україні відбуваються знакові серйозні події, на міжнародному рівні відбувається "переродження української тематики".
Тому навіть невеликі інформаційні успіхи російської пропаганди швидко нівелюються, їх вдасться заблокувати, вважає Солонтай.
Солонтай про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
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- З 1 вересня вдалося звільнити з-під окупації понад 1000 квадратних кілометрів нашої держави. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
- Водночас активні бойові дії на передовій тривають. Вже вдалося звільнити десятки населених пунктів.
- ЗСУ, розвідка, а також СБУ ефективно працюють на кількох оперативних напрямках. Це й дозволило звільнити від ворожих бійців понад 30 населених пунктів на Харківщині.
- Крім цього, у мережі з'явилось відео, як українські війська заходять у Ізюм та Куп'янськ, а в Балаклії підняли український прапор.