Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, фізично окупанти можуть зробити такий "трюк". Однак він триватиме до того часу, поки ЗСУ не звільнять усі території.

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Росія хоче усіх налякати, але нічого не вийде

Юридично усі ці псевдореферендуми, можливі рішення про "приєднання" – звичайна маячня. Усі цивілізовані держави світу не визнають росію у тих кордонах, в яких вона себе бачить. Ця проблема в окупантів ще з 2014 року.

Солонтай про абсурдні плани кремля щодо окупованих територій: дивіться відео

Однак ось це можливе рішення про "кримський федеральний округ" може навіть полегшити ситуацію зі звільненням українських земель. Свого часу деякі політики відділяли питання окупованих територій та Криму. Утім, вже зараз ситуація зовсім інша.

Можливо, для нас з цієї точки зору навіть добре, що вони хочуть це з'єднати. Адже окупанти потенційно розглядають варіант об'єднати все в одну оболонку,

– зазначив Солонтай.

Він додав, що мета росії – залякати Україну та весь світ, що скоро ЗСУ нібито наступатимуть на "російську територію". Солонтай переконаний, що все це маячня, і ніхто взагалі не злякається. Збройні Сили як вибивали окупантів, так і будуть їх нищити, доки не повернуть під контроль України усі території, які росія окупувала з 2014 року.

Додамо, раніше низка російських змі повідомляла, що окупанти збираються створити "кримський федеральний округ", під яким вони хочуть "об'єднати" окуповані території Запорізької та Херсонської областей.