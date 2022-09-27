За словами очільника держави-терористки, зараз в центрі уваги війна з Україною. Ймовірне приєднання окупованих територій після проведення незаконних "референдумів" путін назвав "порятунком" громадян нашої країни.

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Як путін "рятує" рятує українців

27 вересня закінчились "голосування" щодо приєднання до росії Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. На одній з онлайн-зустрічей зі своїми посіпаками путін озвучив вкотре велику кількість нісенітниць.

Звичайно сьогодні, в умовах проведення "спеціальної воєнної операції" і референдумів на Донбасі, "порятунок" людей, саме "порятунок" людей, є в центрі уваги,

– заявив президент держави-окупантки.

Під час виголошення абсурдних тез було помітно, що путін хвилюється. Він перебирав пальцями, дивився вниз або по сторонах і мав дуже невпевнений вигляд.

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Що заявив про це пєсков

Прессекретар президента росії дмітрій пєсков сказав, що держава-терористка готова до можливого входження українських територій до її складу. Для цього кремль підготував необхідну "правову систему" та дав розпорядження виконавчій владі.

Абсурдно чути заяви про "правову систему" від представника держави, що порушує усі норми міжнародного права. Владній верхівці кремля варто було б ознайомитись з цим поняттям ще перед тим, як проводити незаконний "референдум" в Криму у 2014 році.

Недавні перлини російської пропаганди

Нікого уже не здивуєш брехнею кремля. Нещодавно радник глива Офісу Президента Михайло Подоляк опублікував відеонарізку, на якій видно в концентрованому вигляді усі абсурдні тези російської пропаганди про Україну. Самого президента росії Подоляк назвав тлумаченням до слова "брехня" в Оксфордському словнику.

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Також у росії вже встигли знайти "український слід" у стрілянині, що сталася 26 вересня в школі в Іжевську. За словами пропагандистів, за усіма надзвичайними подіями у росії є "тінь західних ляльководів". Звісно, що своїх "промахів" кремль ніколи не визнає.

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