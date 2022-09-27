Тим фактом, що путін постійно бреше, нікого не здивуєш від початку війни у 2014 році. Відтоді російська пропаганда працює, аби зіпсувати імідж Україні та звинуватити її у всіх бідах.

Читайте також "У кремлі відчули паніку, тому змінили плани": чому росія тягнула з проведенням "референдумів"

Нарізка брехні путіна від Подоляка

Радник голови ОП Михайло Подоляк вирішив у своєму твітері опублікувати відео, на якому в концентрованому вигляді зібрані найголовніші брехливі тези російської пропаганди про нашу державу.

Путін – ідеальна ілюстрація слова "брехня" в Оксфордському словнику. Завжди, скрізь, у всьому… Чи хтось у світі ще хоче продовжувати жити в кривавому божевіллі з непередбачуваними наслідками? Тоді продовжуйте йому вірити,

– написав представник Офісу Президента.

Відео Подоляка заперечує найбанальніші меседжі кремля, зокрема навіть про те, що "росія визнала кордони України" та не буде ставити під сумнів її територіальну цілісність.

Брехня путіна про Україну: відео з твітера Михайла Подоляка

Нісенітниці від представників держави-окупантки

Важливо пам'ятати, що бреше не тільки путін, а також його посіпаки. Нещодавно міністр закордонних справ росії сєргєй лавров виступав на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ні для кого не було здивуванням, що під час своєї промови лавров наговорив чимало дурниць.

Глава мзс згадав про проведення "референдуму" в Харківській області. Вочевидь, йому ніхто не нагадав прийняти пігулки для покращення пам'яті, бо, як відомо, Збройні сили України вигнали окупантів з Харківщини у перші тижні вересня.

До того ж лавров сплутав Луганську область з державою Лаос. Український регіон він назвав "Лаоською областю". Окрім того, він з другої спроби зміг правильно назвати Запорізьку область.

Читайте також Всесвітній день контрацепції: 5 лиходіїв сучасності, про чиє існування ми ніколи б не знали якби

Однак для російського міністра уже щастя, що він бодай потрапив у Сполучені Штати Америки на це засідання Генасамблеї. Довгий час російській делегації відмовляли у виданні віз.

Варте уваги – маячня від експрезидента росії мєдвєдєва: дивіться відео