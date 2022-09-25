Подробиці про "епічний" виступ лаврова

Лавров, який зрештою таки отримав візу США для участі в Генасамблеї ООН, схоже, забув вдома таблетки для пам'яті. Бо під час виступу заявив про якийсь міфічний референдум на території Харківської області. Це при тому, що герої ЗСУ гнали звідти окупантів так, що у них земля під ногами горіла.

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Окрім того, лавров сплутав Луганську область з державою Лаос. Тимчасово окуповану територію України глава російського мзс назвав "Лаоською областю". Також лавров тільки з другої спроби зміг правильно назвати Запорізьку область.

На "десерт" російський міністр заявив, що так званих референдумів не було б, якби Володимир Зеленський "не почав виганяти росіян". Схоже, у цей момент фантазія підвела лаврова, бо жодних деталей такої "епічної" ситуації він не вигадав.

Також лавров розійшовся настільки, що відкрито погрожував "ядерною доктриною". Дмитро Кулеба – глава МЗС України – заявив, що Україна не піддасться, та закликав світ не терпіти таких погроз.

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