Одна з найголовніших пропагандисток російського телебачення маргарита сімоньян висловилася щодо проведення часткової мобілізації. Їй не сподобалась плутанина, що супроводжує призов.

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Усе робиться на зло – наче Київ заслав своїх людей

У своєму телеграм-каналі так звана журналістка написала про суперечливі заяви щодо мобілізації, які звучать від російської влади. Пропагандистці не сподобалось те, що:

спершу офіційно оголосили, що мобілізація не стосується студентів очних та вечірніх відділень. Потім у військкоматах оголосили, що " це стосується лише призовників, а не мобілізованих ".

Повістки вручають "вчителям року" , а не тим, хто мітингував проти мобілізації на Арбаті.

Повідомили, що набирають до 35 років, а повістки приходять 40-річним.

"Журналістка" сімоньян підсумувала, що це лише "дратує людей". Їй привиділось, що Україна прислала своїх організаторів проводити мобілізацію в росії, тому все йде шкереберть.

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У Генштабі повідомляли, що перший етап мобілізації триватиме 1-1,5 місяця. Кількісно найбільше призиватимуть сержантів, рядовий склад, а також молодших офіцерів, – про це заявляв Олексій Громов. Однак Україні переживати не варто.

На думку Олександра Коваленка, мобілізація не допоможе росії перемогти Україну. За 2 тижні не можна навчити солдатів майстерно володіти зброєю, а саме стільки планують проводити підготовку перед відправленням на фронт.

Нагадаємо, з'явились фото й відео, на яких видно "високу кваліфікацію" новомобілізованих російських солдатів. "Друга армія світу" постійно у нетверезому стані, демотивована та спить на підлозі у військкоматах.

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