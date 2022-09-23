Зокрема рамзан кадиров написав, що він "вкрай незадоволений" обміном полоненими, який відбувся 21 вересня. Окупант бідкається, що з ним не порадились, повідомляє 24 канал.

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Що сказав кадиров про обмін полоненими

Кадиров почав розповідати, що "ситуація" для нього незрозуміла. Адже російська влада віддала так званих "терористів".

Завжди, коли ухвалювалися бойові чи тактичні рішення, з нами, активними учасниками "спецоперації", радилися. А тут.. Я розумію, нагорі в міноборони та фсб набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців. Я зрозумів би, якби був рівноцінний обмін – військовослужбовця на військовослужбовця, агента на агента. У нас повно полонених ЗСУшників, яких хоч сто до одного міняй, то ще залишаться.

– написав він.

Він почав бідкатись, що обмін було здійснено на українських умовах і "це неправильно".

Він пригадав, як російським окупантам було важко у Маріуполі з українськими воїнами, мовляв, російські бійці "гинули, отримували поранення та контузії", а українців віддали. Також він заявив, що тепер російські окупанти навряд братимуть українських полонених.

Покритикувавши трохи дії кремля, кадиров вирішив перевзутися в повітрі. Він заявив, що це всього лиш думка, яка не впливає на виконання наказів путіна.

Повторюся, вищесказане – моя особиста думка, і вона ніяк не впливає на наш головний непорушний принцип: будь-який наказ Верховного Головнокомандувача виконаємо,

– написав він.

Пропагандистські блогери звіріють

Російські блогери також розкритикували обмін і запитали, чи кремль відмовився від "денацифікації" України. Вони почали говорити, що кремль нібито дозволяє Києву маніпулювати настроями в Росії".

Також пропагандисти стали поширювати думку, що російські сили, які захопили "нацистів", повинні вбивати їх, а не брати в полон. Наголосимо, що катування або вбивство військовополонених є воєнним злочином та порушенням Женевських конвенцій.

Нагадаємо, що 200 українських героїв обміняли на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених. Додому повернулись ненависні серед окупантів командири, які захищали Маріуполь: Денис "Редіс" Прокопенко, Сергій "Волина" Волинський, Святослав "Калина" Паламар, а також Денис Шлега та Олег Хоменко.

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