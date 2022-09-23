В частности, рамзан кадыров написал, что он "крайне недоволен" обменом пленными , который состоялся 21 сентября. Оккупант жалуется, что с ним не посовещались, сообщает 24 канал.

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Что сказал кадыров об обмене пленными

Кадыров начал рассказывать, что "ситуация" для него непонятна. Ведь российские власти отдали так называемых "террористов".

Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками "спецоперации", совещались. А тут.. Я понимаю, наверху у минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если бы был равноценный обмен – военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто до одного меняй, еще останутся.

– написал он.

Он начал сетовать, что обмен был осуществлен на украинских условиях и "это неправильно".

Он вспомнил, как российским оккупантам было тяжело в Мариуполе с украинскими воинами, мол, российские бойцы "гибали, получали ранения и контузии", а украинцев отдали. Также он заявил, что теперь российские оккупанты вряд ли будут брать украинских пленных.

Покритиковав немного действия кремля, кадыров решил переобуться в воздухе. Он заявил, что это всего лишь мнение, не влияющее на выполнение приказов путина.

Повторюсь, вышесказанное – мое личное мнение, и оно никак не влияет на наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним,

– написал он.

Пропагандистские блогеры сверяют

Российские блоггеры также раскритиковали обмен и спросили, отказался ли кремль от "денацификации" Украины. Они начали говорить, что кремль якобы разрешает Киеву манипулировать настроениями в России".

Также пропагандисты стали распространять мнение, что захватившие "нацистов" российские силы должны убивать их, а не брать в плен. Отметим, что пытки или убийство военнопленных являются военным преступлением и нарушением Женевских конвенций.

Напомним, что 200 украинских героев обменяли на Медведчука , который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных. Домой вернулись ненавистные среди кафиров командиры, защищавшие Мариуполь: Денис "Редис" Прокопенко, Сергей "Волина" Волынский, Святослав "Калина" Паламарь, а также Денис Шлега и Олег Хоменко.

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