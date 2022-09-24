Одна из самых главных пропагандисток российского телевидения маргарита симоньян высказалась по поводу проведения частичной мобилизации. Ей не понравилась путаница, сопровождающая призыв.

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Все делается назло – словно Киев заслал своих людей

В своем телеграмм-канале так называемая журналистка написала о звучащих от российских властей противоречивых заявлениях относительно мобилизации. Пропагандистке не понравилось то, что:

Сначала официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Затем в военкоматах объявили, что " это касается только призывников, а не мобилизованных ".

Повестки вручают "учителям года" , а не митингующим против мобилизации на Арбате.

Сообщили, что набирают до 35 лет, а повестки приходят 40-летним.

"Журналистка" симоньян подытожила, что это только "раздражает людей". Украина как будто прислала своих организаторов проводить мобилизацию в россии, поэтому все идет кувырком.

Какое российское пушечное мясо поедет в Украину

В Генштабе сообщали, что первый этап мобилизации будет длиться 1-1,5 месяца. Количественно будут призывать сержантов, рядовой состав, а также младших офицеров, – об этом заявлял Алексей Громов. Однако Украине переживать не стоит.

По мнению Александра Коваленко, мобилизация не поможет россии победить Украину. Через 2 недели нельзя научить солдат мастерски владеть оружием.

Напомним, появились фото и видео, на которых видна "высокая квалификация" новомобилизованных российских солдат. "Вторая армия мира" постоянно в нетрезвом состоянии, демотивирована и спит на полу в военкоматах.

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