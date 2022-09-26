Цього разу ми спробуємо пройтися по п'ятьох – насправді цей список ледь не нескінченний – лиходіях. Будемо відвертими, ми б радістю не знали про їхнє існування, адже всі вони дотичні до війни в Україні. Але, мабуть, їхні ж батьки не знали про контрацепцію.

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5 лиходіїв, яким таки вдалося з'явитися на світ

Трохи про самі презервативи

Оскільки кожен з названих у нашому матеріалі був колись дитиною "совка", то їм точно знайомі гумові вироби №2. Почали їх випускати ще у 1936 році на Баковському заводі. А ініціатива з'явилася після указу сталіна. Згідно з ним, у радянському союзі забороняли аборти. Тож "гвинтик суспільства", який хотів плотських утіх, мав уміти уникати небажаних наслідків.

Відповідні вироби випускалися у трьох розмірах. Звідси й назви №1, №2 та №3 – від маленького до великого. Ясна річ, що ніхто не зізнавався у скромності своїх фізіологічних здобутків. Тож виріб №1 був не надто популярним. Та й максимальний розмір був уже надто гігантський. Тож залишилися лише №2, завдяки чому й з'явився сталий вираз про "гумовий виріб №2".

Цікаво, що він підходив практично усім чоловікам. Його довжина сягала 180 міліметрів, а ширина – 54 міліметри. Якщо порівнювати з європейським мірками, то маємо класичний XXL.

Оскільки виробів було три, то на трьох контрацептивах ми зосередимо трішки більше уваги. А наприкінці очікують ще два кандидати, яких ми теж були б раді не бачити на цьому світі.

Було б вкрай дивно не почати наш антирейтинг з персоналії, чий некролог ми хотіли б прочитати в першу чергу. Так, зараз ми коротесенько пройдемося по владіміру путіну. Або тому, чого б вдалося уникнути, якби у світі не сталося це непорозуміння.

1. Путін – ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Почнімо з вкрай романтичної – як для мешканців боліт – історії кохання. Батько путіна, володимир спірідонович, настільки сильно був закоханий у маму майбутнього диктатора, що вирішив це закарбувати. Практично у прямому значенні цього слова. Чоловік, чи то вилами, чи то з рогатки – достеменно вже ніхто і не згадає – виколов марії шельмовій око. А після цього вирішив, що можна й одружуватися з нею. Мовляв, нікуди вона не дінеться.



Владімір путін посідає перше місце у рейтингу контрацептивів / Колаж 24 каналу

Щось подібне зробив свого часу сам владімір путін, але з країною. Пригадаймо 8 серпня 1999 року. Тоді на першому поверсі житлового будинку, розташованого у Москві на вулиці Гур'янова, стався вибух. Внаслідок цього загинуло 100 людей, а ще майже 700 зазнали поранень.

Місцева влада тоді розповідала, що це терористична атака. Згодом знайшла сліди у Чечні, з його й почалася Друга чеченська війна. Уже 23 вересня росіяни масово бомбардували Грозне, зруйнувавши його. Ніщо не нагадує, ні?

За однією з версій, яку поділяє багато істориків, аналітиків і політологів, причетним до цього був сам путін. Ба більше, вже тоді говорили про путінським режим, хоч на ті часи майбутній диктатор був лише прем'єр-міністром.

Режим путіна йшов з самого початку шляхом злочинів. Жертви цих вибухів не були ворогами російської держави або путінського режиму. Вони були вибрані в ролі цілі випадково. Це нехтування життям людей стало характерним для режиму путіна,

– казав Девід Саттер, автор книги "Тьма на світанку".

І це був лише початок... Пройдімося війнами, у які вв'язувалася росія під або безпосереднім, або опосередкованим керуванням путіна. Отже:

1999 – 2000 роки – Друга російсько-чеченська війна;

– Друга російсько-чеченська війна; 2008 рік – російсько-грузинська війна;

– російсько-грузинська війна; 2015 – 2022 роки – вторгнення росії в Сирію;

– вторгнення росії в Сирію; 2014 – донині – російсько-українська війна.

Народження путіна, мабуть, чиста випадковість. Якщо враховувати, що з'явився на світ він 7 жовтня, то зачали його явно під час новорічних свят. І, маємо підозру, тоді ніхто про контрацептиви і не думав, а дарма.

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А ми йдемо далі. Нашим наступним персонажем з антирейтингу став сєргєй шойгу. Правда, ми не до кінця впевнені, чи не остаточний він контрацептив, але про це трішки згодом.

2. Шойгу – грабіжник російського війська

Майбутній очільник міноборони росії ріс у зразковій радянській сім'ї. Батько – кар'єрист, який торував собі шлях у політиці. Правда, став відомий він лише після того, як міністром надзвичайних ситуацій став його син сєргєй шойгу. Мама – звичайний аграрій, якому навіть сторінку на Вікіпедії ніхто не заводив, а навіщо?

Це цікаво! Хоч і алєксандра шойгу народилася поблизу Орла, невдовзі її сім'я перебралася до Кадіївки, що на Луганщині.

На відміну від батька, шойгу не довелося ховатися у тіні чиєїсь слави. Він уже 10 років очолює міністерство оборони, і дуже тому радіє. До слова, тішиться не лише він, а й українці.

Зауважимо, що шойгу пов'язують з шаленими корупційними схемами. Вважають, що саме завдяки йому та його оточенню вдалося вкрасти 80% коштів, які мали спрямовувати на війну. Тож ми можемо лише припустити, наскільки б усе було інакше, якби шойгу просто не хотів нагріти того ж таки путіна. Це той рідкісний випадок, коли один контрацептив обдурив іншого. І тут уже складно мірятися тим, хто з них більший. Принаймні у цьому випадку.



Шойгу – дірявий контрацептив, який підвів навіть своїх / Колаж 24 каналу

Але і це ще не все. Ми сконцентруємо увагу на його останніх заявах. Вони – демонстрація того, що шойгу – добірний брехун. Відразу після оголошення про часткову мобілізацію з'явилося інтерв'ю міністра оборони. У ньому чиновник розповідав про плани, які хоче виконати росія.

Мовляв, до 10 листопада – рівно стільки триватиме часткова мобілізація – до війська відправлять 300 тисяч бійців. Важливий момент: винятково "резервістів". Але реальність виявилася жорстокішою, а шойгу вкотре підтвердив свій статус. У бідних регіонах гребуть усіх наліво і направо. А журналісти припускають, що реальна цифра може сягати 1,2 мільйона військових.

Він не лише казково збагатився на армії, обдаровуючи доньку та себе елітною нерухомістю. Він ще й обібрав кожного росіянина, котрий щиро вірив, що війна його не торкнеться. А от і ні, торкнулася. Та ще й як.

До слова, з широт, вихідцем яких є батько шойгу, мобілізують чи не найбільше чоловіків. Випадковість, чи генетичне бажання помсти? Самим цікаво...

Трійку закриває рамзан кадиров. Той самий полководець тікток-військ, які ні на що не годяться. Відразу ж обмовимося, що серед них є й справжнісінькі головорізи. Але не варто забувати й тих, хто лише вмів красиві відео знімати, які миттю перетворювалися на меми. А ми ж то пам'ятаємо, що українці воюють навіть мемами, чого росіянам ніколи не збагнути.

Нагадаємо, що контрацептиви дозволять не лише уникнути небажаної вагітності. Наприклад, за допомогою презервативів можна звести до мінімуму підхоплення болячок, які передаються статевим шляхом. Якщо ж хочете уникнути політичних болячок – припиніть бути поза політикою. Активно беріть участь в обговоренні життя всередині вашої країни.

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3. Кадиров – страшенний боягуз

Це ще один покруч, який став впливовим під час дії путінського режиму. Ця особистість настільки суперечлива, що достеменно складно пояснити кілька моментів:

чому він воював на боці росії у російсько-чеченській війні;

чому його вважають розбудовником Грозного – міста, яке він фактично руйнував.

Цікавий факт! Під час Першої чеченської війни кадиров був сепаратистом. Він разом із батьком воювали проти російського регулярного війська.



Кадиров – ненадійний контрацептив / Колаж 24 каналу

Де та коли щось пішло не так? Достеменно невідомо. Натомість відомо те, що кадиров, як і його війська, допомагали бойовикам в Україні. Ба більше, у 2022 році він навіть отримав звання "героя лнр".

Нагадаємо, що кадиров – справжнісінький диктатор. Його режим наводить страх на місцевих мешканців. Ба більше, самого очільника країни звинувачують у масових порушеннях прав людини, а також корупції. Але оскільки правоохоронна система працює на самого чеченського диктатора, то ніхто йому нічого і не скаже.

А тепер повернімося до слова боягуз, з яким можна і треба асоціювати кадирова. Але цього разу мовиться не про страх перед путіним, а власним народом. Напередодні в чечні також проводили приховану мобілізацію. І це викликало спротив у жінок, котрі вийшли на протест під мечеть у Грозному. Як розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Бєлокієв, їхніх родичів-чоловіків відправили воювати до України.

Протестні настрої кадирова налякали. Тож він заявив, що буцімто більше не буде ніякої мобілізації у країні. Але далеко від путіна та шойгу він не втік. Після цієї заяви все одно надходили повідомлення про примусове відправлення на службу чеченців. Причому роблять це без жодних повісток.

І якщо кадирова на певній стадії його можливого розвитку не встигли витерти об шторку, то незворотні процеси можуть статися невдовзі. Мешканці країни, на відміну від росіян, готові захищати себе та своїх рідних. А це означає, що якщо він намагатиметься беззаперечно виконувати вказівки з кремля, то це для нього погано закінчиться.

Наостанок залишимо для вас дві бридкі балакучі голови. Мовиться про сєргєя лаврова та васілія нєбєнзю. Кожен із них – ходяча методичка кремля. І кожен із них має вплив на світову спільноту. Адже перший – міністр закордонних справ, а другий – постійний представник росії при ООН.

Ці покидьки прагнули завдати чималих репутаційних втрат Україні. Але хто ж знав, що опонентами для них стануть Дмитро Кулеба та Сергій Кислиця. Справжні титани слова, правди та справедливості. Будемо відвертими, ми щоразу завмираємо, коли слухаємо, як Кислиця розносить росіян.

До слова, Дмитро Кулеба нещодавно зірвав овації на одному з американських токшоу. Він розповів під час The Late Show зі Стівеном Кольбером, що Україна вміє перемагати, і неодмінно переможе. І в цьому у нас немає жодних сумнівів.

Вас же ми закликаємо не припиняти донатити на ЗСУ. Пам'ятайте, що кожен ваш вклад наближає той день, коли росія капітулюватиме. А оскільки ми заговорили про контрацепцію, то ось і пропозиція: щоразу, коли займаєтеся коханням, суму, еквівалентну "французькому плащику", переказуйте нашим військовим. Кохайтеся, бо ви того варті!