Натомість Україну підтримують західні партнери. Після таких погроз путіна прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс розповіла, як мають реагувати західні лідери.

До теми Путін знає, що програє війну, – Зеленський

Ми не повинні слухати його брязкання зброєю та його фіктивні погрози. Замість цього нам потрібно продовжувати вводити санкції проти росії та продовжувати підтримувати українців,

– сказала Трасс.

За її словами, якщо путіну дозволять досягти успіху, це не просто буде жахливо для Європи і небезпечно для України. Це стане сигналом для інших авторитарних режимів у всьому світі, що такі дії є прийнятними.

"Ось чому так важливо, щоб ми продовжували бути рішучими, не слухали брязкання зброєю, яке ми чуємо від путіна, і продовжували підтримувати українців до кінця. І це те, що я впевнена, Сполучене Королівство зробить", – запевнила Трасс.

Вона також заявила, що президент Байден абсолютно відданий такій ідеї. Велика Британія тісно співпрацювала з американськими союзниками, з G7. Це продовжиться доки Україна не переможе.

Як Велика Британія підтримує Україну

Ця країна є однією з тих, хто підтримує нас найбільше. Зокрема, постачають зброю та допомагають фінансово. Крім того, підтримують і виступають із важливими заявами на міжнародних майданчиках. Зокрема, Ліз Трасс під час виступу на Генасамблеї ООН підкреслила, що допомагатиме нашій країні стільки, скільки потрібно.

Також актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомляє розвідка Великої Британії. Розвідники переконували, що удари росіян по дамбах не зможуть зупинити наступ ЗСУ.

Шон Піннер – доброволець з Великої Британії, який воював у лавах ЗСУ, – розповів, що йому довелося пережити у російському полоні. Окупанти катували чоловіка, зокрема, електричним струмом. Окрім того, росіяни морили воїна голодом й давали брудну воду.

Як українські військові навчаються у Великій Британії: дивіться відео