Натомість Україну підтримують західні партнери. Після таких погроз путіна прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс розповіла, як мають реагувати західні лідери.
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Ми не повинні слухати його брязкання зброєю та його фіктивні погрози. Замість цього нам потрібно продовжувати вводити санкції проти росії та продовжувати підтримувати українців,
– сказала Трасс.
За її словами, якщо путіну дозволять досягти успіху, це не просто буде жахливо для Європи і небезпечно для України. Це стане сигналом для інших авторитарних режимів у всьому світі, що такі дії є прийнятними.
"Ось чому так важливо, щоб ми продовжували бути рішучими, не слухали брязкання зброєю, яке ми чуємо від путіна, і продовжували підтримувати українців до кінця. І це те, що я впевнена, Сполучене Королівство зробить", – запевнила Трасс.
Вона також заявила, що президент Байден абсолютно відданий такій ідеї. Велика Британія тісно співпрацювала з американськими союзниками, з G7. Це продовжиться доки Україна не переможе.
Як Велика Британія підтримує Україну
- Ця країна є однією з тих, хто підтримує нас найбільше. Зокрема, постачають зброю та допомагають фінансово. Крім того, підтримують і виступають із важливими заявами на міжнародних майданчиках. Зокрема, Ліз Трасс під час виступу на Генасамблеї ООН підкреслила, що допомагатиме нашій країні стільки, скільки потрібно.
- Також актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомляє розвідка Великої Британії. Розвідники переконували, що удари росіян по дамбах не зможуть зупинити наступ ЗСУ.
- Шон Піннер – доброволець з Великої Британії, який воював у лавах ЗСУ, – розповів, що йому довелося пережити у російському полоні. Окупанти катували чоловіка, зокрема, електричним струмом. Окрім того, росіяни морили воїна голодом й давали брудну воду.
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