В то же время Украину поддерживают западные партнеры. После таких угроз путина премьер Великобритании Лиз Трасс рассказала, как должны реагировать западные лидеры.

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Мы не должны слушать его бряцание оружием и его фиктивные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против россии и продолжать поддерживать украинцев,

– сказала Трасс.

По ее словам, если путину позволят добиться успеха, это не просто будет ужасно для Европы и опасно для Украины. Это станет сигналом для других авторитарных режимов во всем мире, что такие действия приемлемы.

"Вот почему так важно, чтобы мы продолжали быть решительными, не слушали бряцание оружием, которое мы слышим от путина, и продолжали поддерживать украинцев до конца. И это то, что я уверена, Соединенное Королевство сделает", – заверила Трасс.

Она также заявила, что президент Байден абсолютно привержен такой идее. Великобритания тесно сотрудничала с американскими союзниками, с G7. Это продолжится, пока Украина не победит.

Как Великобритания поддерживает Украину

Эта страна является одной из тех, кто поддерживает нас больше всего. В частности, снабжают оружием и помогают финансово. Кроме того, поддерживают и выступают с важными заявлениями на международных площадках. В частности, Лиз Трасс, выступая на Генассамблее ООН, подчеркнула, что будет помогать нашей стране столько, сколько нужно.

Также актуальную информацию о ситуации на фронте сообщает разведка Великобритании. Разведчики убеждали, что удары россиян по дамбам не смогут остановить наступление ВСУ.

Шон Пиннер – доброволец из Великобритании, воевавший в рядах ВСУ, – рассказал, что ему пришлось пережить в российском плену. Оккупанты пытали мужчину, в частности, электрическим током. Кроме того, россияне морили воина голодом и давали грязную воду.

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