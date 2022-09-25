Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Бєлокієв. Він також зазначив, що після цього, чеченські жінки влаштували протест під мечеттю у Грозному, але їх всіх викрали.

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За словами Бєлокієва, родичів-чоловіків цих жінок змусили поїхати на війну в Україну.

"Але після цього випадку, кадиров налякався протестів та сказав, що ніби у Чечні більше не буде ніякої мобілізації", – каже речник батальйону імені Шейха Мансура.

Іслам Бєлокієв речник батальйону імені Шейха Мансура Його словам не варто вірити, адже після його повідомлення про нібито "скасування" призову, особисто я отримав понад 200 повідомлення від жителів Чечні, які розповіли, що їх родичів мобілізували. До всього, їм навіть не розносять повістки, тож це більше схоже на приховану мобілізацію.

За його словами, для відкритої у кадирова не вистачає "духу", він просто боягуз, який злякався протесту жінок.

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Чому кадиров боїться відкритої мобілізації

"Все дуже просто – він прорахувався, адже кадиров думав, що виконуватиме завдання кремля і народ Чечні його слухатиме щоразу", – каже Бєлокієв.

За словами Іслама Бєлокієва, він перейшов межу, по якій ходив всі ці роки.