Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Он также отметил, что после этого чеченские женщины устроили протест под мечетью в Грозном, но их всех похитили.

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По словам Белокиева, родственников-мужчин этих женщин заставили поехать на войну в Украину.

"Но после этого случая кадыров испугался протестов и сказал, что будто в Чечне больше не будет никакой мобилизации", - говорит спикер батальона имени Шейха Мансура.

Ислам Белокиев спикер батальона имени Шейха Мансура Его словам не стоит верить, ведь после его сообщения о якобы "отмене" призыва, лично я получил более 200 сообщений от жителей Чечни, которые рассказали, что их родственников мобилизовали. Ко всему, им даже не разносят повестки, так что это больше похоже на скрытую мобилизацию.

По его словам, для открытой у кадырова не хватает "духа", он просто трус, испугавшийся протеста женщин.

Детальнее о мобилизации в Чечне: смотрите видео

Почему кадыров боится открытой мобилизации

"Все очень просто – он просчитался, ведь кадыров думал, что будет выполнять задачи кремля и народ Чечни будет его слушать каждый раз", – говорит Белокиев.

По словам Ислама Белокиева, он перешел границу, по которой ходил все эти годы.