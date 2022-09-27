Тем фактом, что путин постоянно лжет, никого не удивишь с начала войны в 2014 году. С этого времени российская пропаганда работает, чтобы испортить имидж Украины и обвинить ее во всех бедах.

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Нарезка лжи путина от Подоляка

Советник главы ОП Михаил Подоляк решил в своем твиттере опубликовать видео, на котором в концентрированном виде собраны самые главные лживые тезисы российской пропаганды о нашем государстве.

Путин – идеальная иллюстрация слова "ложь" в Оксфордском словаре. Всегда, везде, во всем… Или кто-то в мире еще хочет продолжать жить в кровавом безумии с непредсказуемыми последствиями? Тогда продолжайте ему верить,

– написал представитель Офиса Президента.

Видео Подоляка отрицает самые банальные месседжи кремля, в том числе даже о том, что "россия признала границы Украины" и не будет подвергать сомнению ее территориальную целостность.

Ложь путина об Украине: видео с твиттера Михаила Подоляка

Чушь от представителей государства-оккупанта

Важно помнить, что лжет не только путин, а также его приспешники. Недавно министр иностранных дел россии сергей лавров выступал на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ни для кого не было удивлением, что во время своей речи лавров наговорил немало глупостей.

Глава МИД упомянул о проведении "референдума" в Харьковской области. Очевидно, ему никто не напомнил принять таблетки для улучшения памяти, потому что, как известно, Вооруженные силы Украины выгнали оккупантов из Харьковщины в первые недели сентября.

К тому же, лавров спутал Луганскую область с государством Лаос. Украинский регион он назвал "Лаосской областью". Кроме того, он со второй попытки смог правильно назвать Запорожскую область.

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Однако для российского министра уже счастье, что он попал в Соединенные Штаты Америки на это заседание Генассамблеи. Долгое время российской делегации отказывали в выдаче виз.

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