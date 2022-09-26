Панічні настрої у москві змусили путіна прискорити намагання легітимізувати свою окупацію. Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Росії начхати на думку світу

Експерт зазначив, що результати російського "волевиявлення" на тимчасово окупованих українських територіях можна було передбачити ще навесні цього року.

Росіяни тягнули з проведенням "референдумів" через те, що російські збройні сили не змогли здобути територіальні успіхи. Вони не мали можливості взяти під контроль Донецьку та Луганську області. Головним завданням путіна, яке він поставив на самому початку цієї так званої "спеціальної воєнної операції" – це "звільнити" ці дві області,

– пояснив оглядач.

За його словами, після цього кремль хотів провести "референдуми" про приєднання цих територій до росії.

"Коли стало зрозуміло, що ці плани абсолютно провалилися, що ЗСУ дали відсіч ворогу, а росія не лише не збільшує територіальні здобутки, але й починає їх втрачати, то у кабінетах кремля відчули певну паніку. Саме тому в такий квапливий спосіб вони призначили "референдуми" наприкінці вересня", – розповів аналітик.

На його думку, у такий спосіб окупанти демонструють, що змінюють плани й не можуть дочекатися повного "звільнення" українських областей.

"Тому проводять абсолютно непідготовлені й сміховинні псевдореферендуми, які продемонстрували, що росії абсолютно начхати на міжнародне право", – додав фахівець.

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Чи зможе це на щось вплинути

Стуканов переконаний, що для світу "думка" росії щодо окупації українських земель абсолютно нецікава.

Росіяни гнуть свою лінію з 2014 року, яка суперечить здоровому глузду та міжнародному праву. Весь світ не визнавав анексії Криму, окупації Донеччини та Луганщини. Тому тут вони діятимуть у схожий спосіб: ймовірно, на початку жовтня або ж наприкінці вересня збереться рада федерації, яка ухвалить рішення про "приєднання" до росії",

– вказав експерт.

Він підкреслив, що далі "включиться та сама логіка, за якою вони це і затіяли", а саме – ядерний шантаж.

"Лавров вже сказав під час засідання Генасамблеї ООН, що "доктрини" щодо застосування ядерної зброї поширюватимуться на всю територію росії. Це нібито стосуватиметься і тих територій, які вони "приєднають" найближчим часом. Ядерний шантаж адресують країнам Заходу, щоб вони схиляли Україну до перемир'я", – зауважив оглядач.

З його слів, москва хоче, щоб Європа та США перестали постачати важке озброєння Україні, щоб унеможливити наступальні операції ЗСУ.

"Тому тут стикаються дві протилежні логіки: з одного боку – міжнародне право, з іншого – загарбницькі імперські апетити росії, якій абсолютно наплювати на те, що думає міжнародна спільнота з цього приводу", – зазначив аналітик.

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"Референдум на колінці"

Стуканов запевнив, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях є фарсом.

Це абсолютне знущання з людей та права. Й називати його "голосуванням" не можна. Це був перший в історії "референдум", який пройшов "на колінці". Ми всі бачили відео, де голосували у дворі "на колесах", де по під'їздах ходили озброєні чоловіки з автоматами, заходили до квартир і змушували людей "голосувати" за росію",

– підкреслив фахівець.

На його думку, не віддати голос за росію для місцевих мешканців було б справді небезпечно.

"Навіть з точки зору життя. Тому що тебе відразу записали б "на олівець". Якщо не в той самий момент "запросили б" на підвал, то наступного дня це могло б статися. Кожна людина мала діяти, виходячи зі своєї персональної безпеки. Тобто або уникнути голосування, сховатися й не відкривати двері, або перебути деінде, або вчинити так, щоб це найменшим чином вплинуло на твою безпеку", – вважає оглядач.

За його словами, "голос" звичайних людей нічого не вирішував, позаяк їх ніхто й не рахував.

"Це просто показушні ходіння для російського телебачення, аби показати, що "референдум" відбувся. Насправді вони походили, зібрали якусь необхідну кількість "голосів" невідомо кого. Вони брали голоси навіть у людей, які не мали паспортів тощо. Цифри вони напишуть, коли завершиться "квазіголосування", – розповів аналітик.

За його словами, з цієї причини для звичайних людей відповідальності не має бути.

"А ось якщо вони брали участь в організації "референдумів" – це є колаборація і співпраця з ворогом, що тягне на державну зраду", – резюмував експерт.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: що відомо

Бажання голосувати людей на так званих референдумах настільки "велике", що окупантам доводиться зі зброєю ходити по домівкам. Зокрема, подібні випадки фіксували й на Запоріжжі. Щобільше, у Бердянську, напередодні карикатурних заходів, завезли автобусами масовку з Криму. Це попри заяви, що окупанти назбирали людей в дільничні комісії серед місцевих.

Як повідомив Сергій Гайдай, на Луганщині "референдум" відбувається на швидку руку у квартирах та дворах – під пильним наглядом росіян зі зброєю. Вони погрожують мешканцям окупованих територій, намагаються вломитися у будники, а у разі непокори – просто вибивають двері.

Окрім того, тих, хто голосує проти входження в склад росії, окупанти заносять у спеціальні списки. Також завдяки цьому шоу та обходів по квартирах окупанти шукають чоловіків для мобілізації.

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