Лавров знову зробив абсурдні заяви щодо України

До слова, російський пропагандист запізнився на півтори години на засідання, а пішов одразу після свого виступу. США розкритикували та висміяли поведінку чиновника.

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Так, російський чиновник звинуватив Україну в тому, що вона спровокувала росію на війну. Він заявив, що українські війська здійснили "незаконні" напади на "мирних громадян Донбасу". За його словами, "жителів Донбасу вбивали й продовжують убивати тільки тому, що вони не визнали результати держперевороту в Україні".

Він також звинуватив Президента України Володимира Зеленського та "київський режим" у "расистській" та "антиросійській" агресії. На його думку, останні роки в Україні ведуть тотальний наступ на російську мову, обмежують російськомовне населення, знищують книги російською мовою, як "у фашистській Німеччині". Тож лавров стверджує, що Україна остаточно перетворилася на тоталітарну державу нацистського штибу.

Референдуми на окупованих територіях

Лавров каже, що Зеленський зробив "русофобські" коментарі в одному зі своїх інтерв'ю, що і спонукало жителів тимчасово окупованих територій України провести "референдуми" щодо приєднання до росії. Зокрема, мовиться про Донбас, Запорізьку та Херсонську області.

Я вважаю, що ті рішення, які прийняті низкою регіонів України про проведення "референдумів", є результатом його (Зеленського – 24 канал) коментарів,

– сказав лавров.

"Цинічний" Захід

Крім того, він засудив "цинічний" спосіб, у який західні країни постачають зброю в Україну, і сказав, що "така політика означає пряме втягування Заходу в конфлікт і робить їх стороною конфлікту".

Згадав і про Міжнародний кримінальний суд. Він поставив під сумнів його легітимність, і заявив, що "у них немає довіри до роботи цього органу". Це було сказано в контексті того, що до цього органу нібито було направлено понад 3 000 звернень про злочини проти мешканців Донбасу, але всі вони залишилися поза увагою.

У США розкритикували поведінку лаврова Чиновник США розкритикував міністра закордонних справ росії за короткочасне перебування під час засідання ООН щодо України, а також через те, що проігнорував критику росії з боку західних дипломатів.