Зокрема, туди поїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль та очільник МЗС Дмитро Кулеба. Останнього вже встигли зловити росЗМІ та поставити провокативне запитання, повідомляє 24 канал.

Читайте також Може бути домовлено з путіним, – Давидюк про останні заяви генсека ООН Гутерреша

Кулеба про зустріч з лавровим

Російські пропагандисти зловили нашого міністра прямо находу. Той біля них навіть не зупинявся. Питали англійською, може так хотіли його заплутати, бо боялись, що не відповість на російській. Кулеба особливої уваги не звернув, лише кинув їм услід кілька слів.

Зокрема, його запитали, чи збирається він зустрітись під час Генасамблеї з російським очільником МЗС сергієм лавровим. Той категорично відповів, що ні. За словами Кулеби, цього не буде, навіть якщо лавров захоче чи ініціює таку зустріч.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль трохи поділився тим, як проходить засідання Генасамблеї, на якому зібрались цивілізовані країни.

Пріоритети візиту Кулеби до США

Міністр закордонних справ має зустрітися із своїми колегами з країн Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Також він поговорить із експертами Ради міжнародних відносин.

Також у Кулеби заплановані зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з главами МЗС у форматі Україна – Польща – Британія. Крім того, буде приділено увагу рекомендації щодо гарантій безпеки України.

Президент Володимир Зеленський визначив для української делегації три пріоритети: притягнення росії до міжнародної відповідальності за її злочини; зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги; активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

Як генсек ООН задобрює путіна: дивіться відео