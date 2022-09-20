В частности, туда поехали премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба. Последнего уже успели поймать росСМИ и задать провокационный вопрос, сообщает 24 канал.

Читайте также Может быть договорено с путиным, – Давидюк о последних заявлениях генсека ООН Гутерриша

Кулеба о встрече с лавровым

Российские пропагандисты поймали нашего министра прямо на ходу. Тот возле них даже не останавливался. Спрашивали по-английски, может, так хотели его запутать, потому что боялись, что не ответит на русском. Кулеба особого внимания не обратил, бросил им вслед несколько слов.

В частности, его спросили, собирается ли он встретиться во время Генассамблеи с российским главой МИД сергеем лавровым. Тот категорически ответил, что нет. По словам Кулебы, этого не будет даже если лавров захочет или инициирует такую встречу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился тем, как проходит заседание Генассамблеи, на котором собрались цивилизованные страны.

Приоритеты визита Кулебы в США

Министр иностранных дел должен встретиться со своими коллегами из стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Также он поговорит с экспертами Совета международных отношений.

Также у Кулебы запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с главами МИД в формате Украина – Польша – Британия. Кроме того, будет уделено внимание рекомендациям по гарантиям безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский определил для украинской делегации три приоритета: привлечение россии к международной ответственности за ее преступления; укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности, увеличение поставок оружия и финансовой помощи; активизация отношений со странами Глобального Юга.

Как генсек ООН задабривает путина: смотрите видео