ООН постоянно демонстрирует свое полное бездействие и безответственность по проблемам Украины. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Борьба за "геополитический пирог"

Эксперт отметил, что он не верит, что генсек ООН Антониу Гутерриш будет помогать Украине противостоять российской агрессии.

Когда Гутерриш дает интервью "риа", "раше тудей" – понятно, что все это может быть договорено и проговорено с путиным. Это как раз начитывание месседжей, за которые он может получить свой кусок "геополитического пирога". Он решает вопрос по Африке: Украина спасла для него 600 миллионов человек, благодарен ли он нам? Нет, он дальше бегает к путину,

– объяснил Давидюк.

По его словам, путин обычно обращается за помощью к тем организациям, на которые у него есть влияние.

"Так, российское государство угрожает ядерным оружием, а ООН ведут себя как дети: прячут головы, закрывают глаза и думают, что проблемы не видно. Они нам обещали по Еленовке помочь. Гутерриш не хочет прокомментировать, что из-за него в Еленовке умирают люди?" – добавил обозреватель.

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Он отметил, что в ООН ранее гарантировали защиту украинских защитников "Азовстали".

"Они говорили, что это не плен, это экстракция, что защитники должны сдать оружие, и их вернут. И где он их вернул? Поэтому Гутерриш выглядит безответственным и пытается решать другие вопросы, а не украинские. Очень похоже, что ему подыгрывает Папа Римский и любые другие глобальные организации, которые могут учесть интерес россии", – убежден политолог.

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Попытки "убедить" Украину

Давыдюк заверил, что россию в мире боятся по двум причинам: потому что это большая территория и страна имеет ядерное оружие.

"В какой-то момент нужно избавиться от этих комплексов как португальцу Гутерришу, так и аргентинцу Папе Римскому. Нужно отходить от имперских канонов и становиться равными. Я более чем уверен, что Украина в состоянии своим лидерством изменить их позицию. Их нужно привозить в Украину – пусть делают эти заявления здесь", – подчеркнул эксперт.

По его словам, Гутерриш может продолжать линию некоторых европейских лидеров, пытавшихся убедить Украину сесть за стол переговоров с путиным.

Были Шольц с Макроном три месяца назад, которые говорили и обещали, что если Украина отдаст 20% территории, тогда путин остановится. Что-то путин не останавливался, он только поднимал ставки и хотел нас просто уничтожить. Мы видим это по Изюму и Балаклее, что это просто геноцид,

– продолжил обозреватель.

По его мнению, Гутерриш должен поднять именно тему на повестку дня – о геноциде в центре Европы.

"Поэтому Гутерриш – преступник. Он молчит, когда видит геноцид. Он едет в путинскую россию и говорит "поговорим об обмене всех на всех", – резюмировал Давидюк.

ООН и Украина: последние новости

Генсек ООН Антониу Гутерриш дал интервью кремлевским пропагандистам. В частности, он рассказал о своих ожиданиях от возможной встречи между Зеленским и путиным.

Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сможет выступить перед Генеральной ассамблеей ООН в режиме видеообращения. За соответствующее решение проголосовала 101 страна. Представительство Украины в ООН объяснило запрос на такое разрешение войной, которую начала россия. Против было 7 стран.

Сообщалось также, что Совет Безопасности ООН может претерпеть определенные изменения. Нововведения предложили ввести представители США, а связаны они с агрессией россии.

В то же время после того, как на месте массового захоронения в Изюме обнаружили около 400 могил, в ООН заявили, что отправят своих наблюдателей на место происшествия.

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