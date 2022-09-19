ООН постійно демонструє свою повну бездіяльність та безвідповідальність щодо проблем України. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Боротьба за "геополітичний пиріг"

Експерт зазначив, що він не вірить у те, що генсек ООН Антоніу Гутерреш допомагатиме Україні протистояти російській агресії.

Коли Гутерреш дає інтерв'ю "ріа", "раші тудей" – зрозуміло, що це все може бути домовлено й проговорено з путіним. Це якраз начитування меседжів, за які він може отримати свій шматок "геополітичного пирога". Він розв'язує питання по Африці: Україна врятувала для нього 600 мільйонів людей, чи вдячний він нам? Ні, він далі бігає до путіна,
– пояснив Давидюк.

За його словами, путін зазвичай звертається за допомогою до тих організацій, на які у нього є вплив.

"Так, російська держава погрожує ядерною зброєю, а ООН поводяться як діти: ховають голови, закривають очі й думають, що проблеми не видно. Вони нам обіцяли по Оленівці допомогти. Гутерреш не хоче прокоментувати, що через нього в Оленівці вмирають люди?", – додав оглядач.

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Він вказав, що в ООН раніше гарантували захист українських захисників "Азовсталі".

"Вони казали, що це не полон, це екстракція, що захисники мають здати зброї, і їх повернуть. І де він їх повернув? Тому насправді Гутерреш виглядає безвідповідальним й намагається розв'язувати інші питання, а не українські. Дуже схоже, що йому підігрує Папа Римський і будь-які інші глобальні організації, які можуть врахувати інтерес росії", – переконаний політолог.

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Намагання "переконати" Україну

Давидюк запевнив, що росію у світі бояться з двох причин: тому що це велика територія і країна має ядерну зброю.

"У якийсь момент потрібно позбутися цих комплексів як португальцю Гутеррешу, так і аргентинцю Папі Римському. Потрібно відходити від імперських канонів й ставати рівними. Я більш ніж впевнений, що Україна в змозі своїм лідерством змінити їхню позицію. Їх треба привозити до України – нехай роблять ці заяви тут", – підкреслив експерт.

За його словами, Гутерреш може продовжувати лінію деяких європейських лідерів, які намагалися переконати Україну сісти за стіл переговорів з путіним.

Були Шольц з Макроном три місяці тому, які казали та обіцяли, що якщо Україна віддасть 20% території, тоді путін зупиниться. Щось путін не зупинявся, він тільки підіймав ставки й хотів нас просто знищити. Ми бачимо це по Ізюму та Балаклії, що це просто геноцид,
– продовжив оглядач.

На його думку, Гутерреш мав би підняти саме тему на порядок денний – про геноцид у центрі Європи.

"Тому Гутерреш – злочинець. Він мовчить, коли бачить геноцид. Він їде до путінської росії й каже "поговорімо про обмін "всіх на всіх", – резюмував Давидюк.

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