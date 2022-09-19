ООН постійно демонструє свою повну бездіяльність та безвідповідальність щодо проблем України. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

Зверніть увагу Наскільки реальна зустріч Зеленського та Путіна: Генсек ООН Гутерреш оцінив перспективи

Боротьба за "геополітичний пиріг"

Експерт зазначив, що він не вірить у те, що генсек ООН Антоніу Гутерреш допомагатиме Україні протистояти російській агресії.

Коли Гутерреш дає інтерв'ю "ріа", "раші тудей" – зрозуміло, що це все може бути домовлено й проговорено з путіним. Це якраз начитування меседжів, за які він може отримати свій шматок "геополітичного пирога". Він розв'язує питання по Африці: Україна врятувала для нього 600 мільйонів людей, чи вдячний він нам? Ні, він далі бігає до путіна,

– пояснив Давидюк.

За його словами, путін зазвичай звертається за допомогою до тих організацій, на які у нього є вплив.

"Так, російська держава погрожує ядерною зброєю, а ООН поводяться як діти: ховають голови, закривають очі й думають, що проблеми не видно. Вони нам обіцяли по Оленівці допомогти. Гутерреш не хоче прокоментувати, що через нього в Оленівці вмирають люди?", – додав оглядач.

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Він вказав, що в ООН раніше гарантували захист українських захисників "Азовсталі".

"Вони казали, що це не полон, це екстракція, що захисники мають здати зброї, і їх повернуть. І де він їх повернув? Тому насправді Гутерреш виглядає безвідповідальним й намагається розв'язувати інші питання, а не українські. Дуже схоже, що йому підігрує Папа Римський і будь-які інші глобальні організації, які можуть врахувати інтерес росії", – переконаний політолог.

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Намагання "переконати" Україну

Давидюк запевнив, що росію у світі бояться з двох причин: тому що це велика територія і країна має ядерну зброю.

"У якийсь момент потрібно позбутися цих комплексів як португальцю Гутеррешу, так і аргентинцю Папі Римському. Потрібно відходити від імперських канонів й ставати рівними. Я більш ніж впевнений, що Україна в змозі своїм лідерством змінити їхню позицію. Їх треба привозити до України – нехай роблять ці заяви тут", – підкреслив експерт.

За його словами, Гутерреш може продовжувати лінію деяких європейських лідерів, які намагалися переконати Україну сісти за стіл переговорів з путіним.

Були Шольц з Макроном три місяці тому, які казали та обіцяли, що якщо Україна віддасть 20% території, тоді путін зупиниться. Щось путін не зупинявся, він тільки підіймав ставки й хотів нас просто знищити. Ми бачимо це по Ізюму та Балаклії, що це просто геноцид,

– продовжив оглядач.

На його думку, Гутерреш мав би підняти саме тему на порядок денний – про геноцид у центрі Європи.

"Тому Гутерреш – злочинець. Він мовчить, коли бачить геноцид. Він їде до путінської росії й каже "поговорімо про обмін "всіх на всіх", – резюмував Давидюк.

ООН і Україна: останні новини

Генсек ООН Антоніу Гутерреш дав інтерв'ю кремлівським пропагандистам. Зокрема, він розповів про свої очікування від можливої зустрічі між Зеленським та путіним.

Нещодавно стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський зможе виступити перед Генеральною асамблеєю ООН в режимі відеозвернення. За відповідне рішення проголосувала 101 країна. Представництво України в ООН пояснило запит на такий дозвіл війною, яку розпочала росія. Проти були 7 країн.

Повідомлялося також, що Рада Безпеки ООН може зазнати певних змін. Нововведення запропонували запровадити представники США, а пов'язані вони з агресією росії.

Водночас після того, як на місці масового поховання в Ізюмі знайшли близько 400 могил, в ООН заявили, що відправлять своїх спостерігачів на місце події.

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