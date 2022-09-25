Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, важко сказати, чи справді росіянам дав наказ не відступати особисто путін.

Читайте також ЗСУ вже звільнили на Сході 9 тисяч квадратних кілометрів: це близько 400 міст та сіл

"Правильніше було б організовано відійти"

Втім, те, що частина російська армії намагається утримати Правобережжя Дніпра, – вкрай нелогічно.

З військової точки зору абсолютно безглуздо залишатися у цій "мишоловці", відрізаній від постачання, і стояти до останнього, втрачаючи солдатів. Набагато правильніше було б організовано відійти,

– наголосив Нарожний.

Як зазначив військовий експерт, яскравим прикладом гарних дій у схожій ситуації можна вважати відхід ЗСУ від Сєвєродонецька у червні.

"Коли ми вже не могли стримувати атаки росіян, то відійшли, зберегли сили і змогли завдати нового удару ворогу", – сказав він.

Чому росіяни не відступають з правого берега Дніпра

Нарожний зазначив, що логіка керівництва російської армії зрозуміла. Після ганебної поразки на Харківщині окупанти не можуть дозволити собі втратити ще й Херсон.

2 такі серйозні поразки підряд стали б дуже сильним ударом по самолюбству путіна,

– сказав військовий експерт.

Коли очікувати розгрому окупантів на Херсонщині

Втім, у росіян немає жодних шансів якось змінити ситуацію на свою користь на правобережжі Херсонщини.

Там гра в одні ворота, там без варіантів. У військ, які відрізані від усіх ліній постачання, скоро закінчаться боєприпаси та їжа. Це буде черговий розгром російської армії,

– наголосив Нарожний.

Військовий експерт нагадав, що, за його попередніми прогнозами, окупанти почнуть масово втрачати позиції на Херсонщині вже за місяць.

"Я казав це 2 – 3 тижні тому. Я думаю, що зараз ми на завершальній стадії цього процесу", – сказав Нарожний.

Чому ЗСУ не йдуть в атаку

Він пояснив, чому наступ Збройних Сил України на Херсонщині просувається повільно.

Ми бережемо своїх солдатів, а також цивільних та інфраструктуру на окупованій території на Півдні. Натомість ми винищуємо склади росіян, аби потім їх можна було взяти голіруч і звільняти Херсон,

– наголосив військовий експерт.

Павло Нарожний розповів про поведінку окупантів на Херсонщині: дивіться відео

Ситуація на Херсонщині: останні новини