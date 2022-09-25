Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, трудно сказать, действительно ли россиянам приказал не отступать лично путин.
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"Правильнее было бы организовано отойти"
Впрочем, то, что часть российской армии пытается удержать Правобережье Днепра, крайне нелогично.
С военной точки зрения совершенно бессмысленно оставаться в этой "мышеловке", отрезанной от снабжения, и стоять до последнего, теряя солдат. Гораздо правильнее было бы организовано отойти,
– подчеркнул Нарожный.
Как отметил военный эксперт, ярким примером хороших действий в похожей ситуации можно считать отход ВСУ от Северодонецка в июне.
"Когда мы уже не могли сдерживать атаки россиян, то отошли, сохранили силы и смогли нанести новый удар врагу", – сказал он.
Почему россияне не отступают с правого берега Днепра
Нарожный отметил, что логика руководства российской армии ясна. После позорного поражения в Харьковской области оккупанты не могут позволить себе потерять еще и Херсон.
2 таких серьезных поражения подряд стали бы очень сильным ударом по самолюбию путина,
– сказал военный эксперт.
Когда ждать разгрома оккупантов в Херсонской области
Впрочем, у россиян нет никаких шансов изменить ситуацию в свою пользу на правобережье Херсонской области.
Там игра в одни ворота, там без вариантов. У войск, отрезанных от всех линий снабжения, скоро закончатся боеприпасы и еда. Это будет очередной разгром русской армии,
– подчеркнул Нарожный.
Военный эксперт напомнил, что, по его предварительным прогнозам, оккупанты начнут массово терять позиции в Херсонской области уже через месяц.
"Я говорил это 2-3 недели назад. Я думаю, что сейчас мы на завершающей стадии этого процесса", — сказал Нарожный.
Почему ВСУ не идут в атаку
Он объяснил, почему наступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской области продвигается медленно.
Мы бережем своих солдат, а также гражданских и инфраструктуру на оккупированной территории на Юге. Зато мы истребляем склады россиян, чтобы потом их можно было взять голыми руками и освобождать Херсон,
– подчеркнул военный эксперт.
Павел Нарожный рассказал о поведении оккупантов в Херсонской области: смотрите видео
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Россияне проводят так называемый "референдум" в Херсонской области. Захватчики ходят по квартирам с автоматами, заставляя людей поставить нужную галочку.
- Также людей заставляют идти на участки "по второму кругу". Кроме того, практикуется так называемое "семейное голосование". То есть людей заставляют "поставить галочку" не только за себя, но и за своих родственников.
- Как отметил херсонский активист Владимир Молчанов, переправы оккупантов находятся под огневым контролем ВСУ. Поэтому у оккупационных войск нет шансов удержаться на правом берегу Херсонской области.