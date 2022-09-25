Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, трудно сказать, действительно ли россиянам приказал не отступать лично путин.

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"Правильнее было бы организовано отойти"

Впрочем, то, что часть российской армии пытается удержать Правобережье Днепра, крайне нелогично.

С военной точки зрения совершенно бессмысленно оставаться в этой "мышеловке", отрезанной от снабжения, и стоять до последнего, теряя солдат. Гораздо правильнее было бы организовано отойти,

– подчеркнул Нарожный.

Как отметил военный эксперт, ярким примером хороших действий в похожей ситуации можно считать отход ВСУ от Северодонецка в июне.

"Когда мы уже не могли сдерживать атаки россиян, то отошли, сохранили силы и смогли нанести новый удар врагу", – сказал он.

Почему россияне не отступают с правого берега Днепра

Нарожный отметил, что логика руководства российской армии ясна. После позорного поражения в Харьковской области оккупанты не могут позволить себе потерять еще и Херсон.

2 таких серьезных поражения подряд стали бы очень сильным ударом по самолюбию путина,

– сказал военный эксперт.

Когда ждать разгрома оккупантов в Херсонской области

Впрочем, у россиян нет никаких шансов изменить ситуацию в свою пользу на правобережье Херсонской области.

Там игра в одни ворота, там без вариантов. У войск, отрезанных от всех линий снабжения, скоро закончатся боеприпасы и еда. Это будет очередной разгром русской армии,

– подчеркнул Нарожный.

Военный эксперт напомнил, что, по его предварительным прогнозам, оккупанты начнут массово терять позиции в Херсонской области уже через месяц.

"Я говорил это 2-3 недели назад. Я думаю, что сейчас мы на завершающей стадии этого процесса", — сказал Нарожный.

Почему ВСУ не идут в атаку

Он объяснил, почему наступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской области продвигается медленно.

Мы бережем своих солдат, а также гражданских и инфраструктуру на оккупированной территории на Юге. Зато мы истребляем склады россиян, чтобы потом их можно было взять голыми руками и освобождать Херсон,

– подчеркнул военный эксперт.

Павел Нарожный рассказал о поведении оккупантов в Херсонской области: смотрите видео

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