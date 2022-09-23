Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, переправы оккупантов находятся под огненным контролем ВСУ.

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Как оккупанты пытаются переправлять силы и средства

Молчанов отметил, что российские оккупанты сосредоточили колоссальные резервы на левом берегу Херсонской области. Захватчикам необходимо сейчас переправлять их на правый берег.

Недавно они все же начали двигаться по дамбе Каховской ГЭС. Под уничтоженным мостом они насыпали из щебня практически новую дополнительную переправу, по ней прямо двигаются, хоть и медленно, но все же довольно большими группами.

– сказал активист.

Он отметил, что эта переправа оккупантов находится под огневым контролем ВСУ, постоянно уничтожающих там вражескую технику. В последний раз это были 5 бензовозов, пытавшихся пересечь дамбу в направлении правого берега.

Почему у россии нет шансов удержаться в Херсоне: смотрите видео

"У россии нет шансов удержаться на правом берегу"

Молчанов заявил, что этой дамбе украинским защитникам нужно уделять особое внимание. Также дальше есть другой мостопереход, пролеты которого можно уничтожать артиллерией, чтобы оккупанты не смогли насыпать щебень, потому что его опоры стоят по наклонной вниз.

Что касается этого щебеночного моста – его несложно будет смыть, если, например, немного спустить воду с каскада тех водохранилищ, которые выше по Днепру, начиная от Киевского и заканчивая Днепрогэсом,

– отметил он.

В результате, отметил активист, эта переправа окажется под постоянным давлением высокого слоя воды. Сделать это возможно.

Поэтому просто для тех в Херсоне, кто думает, что россия все же удержится, у нее нет шансов удержаться на правом берегу,

– сказал Молчанов.

Он добавил, что в рядах самих оккупационных войск на этой территории Херсонщины пока паника идет нарастающими темпами.

Кстати говоря! Для восполнения потерь оккупационных войск в войне против Украины страна-агрессор планирует мобилизовать 300 тысяч человек. В то же время российские СМИ сообщили о вероятной мобилизации до миллиона человек. Об этом якобы говорится в седьмом тайном пункте указа путина. В кремле, конечно же, эту информацию отрицают.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Юге и уже освободили немало населенных пунктов Херсонщины. Вместе с тем оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные территории.

Жителям деоккупированных территорий в Херсонской области советуют эвакуироваться на зимний период из области. Особенно это просьба касается семей с детьми, а также маломобильных лиц.

23 сентября на территории временно оккупированной Херсонщины начался псевдореферендум, оккупанты анонсировали, что это шоу продлится 5 дней. Также россияне отметили, что существует несколько вариантов развития событий.

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