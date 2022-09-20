Несмотря на это, российская армия сейчас страдает от нехватки снарядов на некоторых участках фронта и скоро может оказаться в реальном окружении. Об этом в эфире 24 канала сказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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По его словам, вместе с тем на левом берегу Днепра у россиян все еще сосредоточены большие запасы.

Если бы их могли переправить на правый берег, россияне думали не о том, как удержать очередное село, а о реальном наступлении на Николаев и Одессу. К счастью, они сейчас этого уже сделать не могут, потому что эти запасы "умертвили",

– сказал активист.

Когда оккупанты могут оказаться в окружении

Поскольку именно благодаря тому, что ресурсы сосредоточены на левобережье, не было нормальных резервов для переброски в Харьковскую область.

"Из-за этого вполне реально, что с приходом холодов и увеличением уровня воды в Днепре россияне окажутся в реальном окружении (на Херсонщине – 24 канал). Тогда они побегут к переправам, оставляя свою технику. Им останется только думать о собственном спасении", – считает Молчанов.

И добавил, что следует также иметь в виду тот факт, что именно на Херсонщине оккупанты успели построить укрепления. Поэтому штурмовать их будет опасно, предположил активист. Возможно, оккупантов удастся "зажать", чтобы они начали отступать.

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