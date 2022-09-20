Вместе с тем массовой сдачи в плен ждать не стоит. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

Внимание Последние шаги, чтобы затормозить поражение, – Киричевский о мобилизации зэков и добровольцев

По его словам, вероятнее всего, оккупанты будут сражаться "до последнего патрона". Дело в том, что на это влияет несколько вещей:

материальный фактор;

пропаганда, промывшая мозги всем россиянам.

"Оккупанты действительно верят, если они сдадутся и в плен украинской армии, то с них чуть ли не живьем сдерут кожу. Поэтому они думают, что это хуже, чем погибнуть в бою", – считает Черник.

Настроения оккупантов не лучшие

Вместе с тем во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные значительно пополнили обменный фонд. При этом ВСУ взяли в плен российских военных высоких чинов, в том числе офицеров. Некоторые сдавались в плен сами.

Тогда оккупанты получили не только военную, но и идеологическую оплеуху. Более того, даже пропагандистские каналы начали признавать Залужного талантливым военным. Это признак того, что панические настроения есть,

– добавил эксперт.

И подчеркнул, что, несмотря на это, мотивация россиян все-таки не упала на других направлениях – Донецком, Запорожском, Криворожском или Херсонском. Так что говорить о массовой сдаче в плен пока не стоит.

Черник о настроениях россиян: смотрите видео

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал российских военных сдаваться в плен и подчеркнул, что Украина относится к ним согласно Женевским конвенциям.

Он отметил, что Украина нуждается в пополнении обменного фонда, ведь у россии больше украинских военнопленных, чем у Украины российских.