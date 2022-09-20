Разом з тим масової здачі в полон очікувати не варто. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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За його словами, найімовірніше, окупанти битимуться "до останнього патрона". Річ у тім, що на це впливає кілька речей:

матеріальний чинник;

пропаганда, яка промила мізки усім росіянам.

"Окупанти справді вірять, якщо вони здадуться і полон українській армії, то з них ледь не живцем здиратимуть шкіру. Тому вони думають, що це гірше, аніж загинути у бою", – вважає Черник.

Настрої окупантів не найкращі

Разом з тим, під час контрнаступу у Харківській області українські військові значно поповнили обмінний фонд. При цьому ЗСУ взяли у полон російських військових високих чинів, зокрема офіцерів. Деякі здавались у полон самі.

Тоді окупанти отримали не лише військового, а й ідеологічного ляпаса. Ба більше, навіть пропагандистські канали почали визнавати Залужного талановитим військовиком. Це ознака того, що панічні настрої є,

– додав експерт.

І наголосив, що попри це, мотивація росіян таки не впала на інших напрямках – Донецькому, Запорізькому, Криворізькому чи Херсонському. Тож говорити про масову здачу в полон поки не варто.

Черник про настрої росіян: дивіться відео

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав російських військових здаватися у полон і наголосив, що Україна ставиться до них згідно Женевських конвенцій.

Він зазначив, що Україна потребує поповнення обмінного фонду, адже Росія має більше українських військовополонених, аніж Україна російських.