Також вони шукають добровольців. Хоча це більше схоже на відчайдушні кроки. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Це останні кроки відчаю, щоб загальмувати жахливий фінал для себе та поразку,

– вважає Киричевський.

Чи допоможуть зеки та добровольці росіянам у війні

Як він пояснив, зеку, який ще п'ять хвилин тому сидів у тюрмі, а потім йому дали в руки автомат, потрібна фізична підготовка. Для цього потрібен час.

З добровольчими батальйонами ситуація така ж сама.

"росіяни можуть скільки завгодно кидати їх на фронт. Однак переламати ситуацію для себе не зможуть. Разом з тим, частково зупинять просування Збройних Сил України", – додав експерт.

Більше втрат, ніж можуть собі дозволити

І додав, що в цьому є й хороша новина. Навіть декілька.

Якщо підрахувати втрати росіян у танках після двох тижнів контрнаступу на Херсонщині та Харківщині, уже можна стверджувати, що вони почали більше їх втрачати, аніж можуть розконсервувати та повернути в стрій,

– пояснив Киричевський.

Крім цього, доля третього армійського корпусу також не до кінця зрозуміла. Ті 10 тисяч осіб, які кинули у війну – це максимум окупантів, який не здатен переламати ситуацію на фронті. Тоді як створювати нові підрозділи в росіян можливостей немає.

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