Также они ищут добровольцев. Хотя это больше похоже на отчаянные шаги. Об этом в эфире 24 каналу сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Это последние шаги отчаяния, чтобы затормозить ужасный финал для себя и поражение,

– считает Киричевский.

Помогут ли зеки и добровольцы россиянам в войне

Как он объяснил, зеку, который еще пять минут назад сидел в тюрьме, а затем ему дали в руки автомат, нужна физическая подготовка. Для этого нужно время.

С добровольческими батальонами ситуация такая же.

"Россияне могут сколько угодно бросать их на фронт. Однако переломить ситуацию для себя не смогут. Вместе с тем, частично остановят продвижение Вооруженных Сил Украины", – добавил эксперт.

Больше потерь, чем могут себе позволить

И добавил, что в этом есть хорошая новость. Даже несколько.

Если подсчитать потери россиян в танках после двух недель контрнаступления на Херсонщине и Харьковщине, можно утверждать, что они начали больше их терять, чем могут расконсервировать и вернуть в строй,

– объяснил Киричевский.

Кроме этого, судьба третьего армейского корпуса тоже не до конца ясна. Те 10 тысяч человек, которые бросили в войну – это максимум оккупантов, которые не способны переломить ситуацию на фронте. В то время как создавать новые подразделения у россиян возможностей нет.

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