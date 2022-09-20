Также они ищут добровольцев. Хотя это больше похоже на отчаянные шаги. Об этом в эфире 24 каналу сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
Внимание Военные резервы россии: сколько зеков агрессор перекидывает в Украину
Это последние шаги отчаяния, чтобы затормозить ужасный финал для себя и поражение,
– считает Киричевский.
Помогут ли зеки и добровольцы россиянам в войне
Как он объяснил, зеку, который еще пять минут назад сидел в тюрьме, а затем ему дали в руки автомат, нужна физическая подготовка. Для этого нужно время.
С добровольческими батальонами ситуация такая же.
"Россияне могут сколько угодно бросать их на фронт. Однако переломить ситуацию для себя не смогут. Вместе с тем, частично остановят продвижение Вооруженных Сил Украины", – добавил эксперт.
Больше потерь, чем могут себе позволить
И добавил, что в этом есть хорошая новость. Даже несколько.
Если подсчитать потери россиян в танках после двух недель контрнаступления на Херсонщине и Харьковщине, можно утверждать, что они начали больше их терять, чем могут расконсервировать и вернуть в строй,
– объяснил Киричевский.
Кроме этого, судьба третьего армейского корпуса тоже не до конца ясна. Те 10 тысяч человек, которые бросили в войну – это максимум оккупантов, которые не способны переломить ситуацию на фронте. В то время как создавать новые подразделения у россиян возможностей нет.
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Сколько зэков россия может перекинуть в Украину
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 каналу, что по осторожным оценкам в Украину едут около 7 тысяч российских заключенных. Именно такое количество россия смогла завербовать для войны.
- С низким уровнем подготовки зеки в российской армии будут просто пушечным мясом, которое будут бросать для попыток штурма украинских позиций.