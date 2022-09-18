Для цього доводиться залучати свої резерви. Крім того, росія активно кидає в Україну ув'язнених. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Скільки зеків завербувала росія

Як зазначив фахівець, за обережними оцінками в Україну їдуть приблизно 7 тисяч російських ув'язнених. Саме таку кількість росія змогла завербувати для війни.

Звичайно, що контингент там такий "стрьомний". З вищої ієрархії злочинного світу люди не їдуть. Їдуть люди з нищих ієрархій. Зрозуміло, що вони їдуть за гроші та обіцянки про волю,

– зазначає Іван Ступак.

Про якісь військові здібності цих людей теж не мовиться. Втім, експерт припускає, що протягом кількох тижнів їх таки намагатимуться дещо підтягнути.

"Два – три тижні, більше їм не дадуть. За військовими мірками, два тижні підготовки – це як вийшли з автобуса, покурили та поїхали назад", – іронізує ексспівробітник СБУ.

За його словами, щоб зробити з людини військового потрібно 2 – 3 місяці, а то й пів року, а вже все решта – це бойовий досвід.

Зеки починають здаватися

З таким низьким рівнем підготовки зеки в російській армії будуть просто гарматним м'ясом, яке кидатимуть для спроб штурму українських позицій.

Гарна новина в тому, що вони вже починають здаватися. Юрій Бутусов публікував відео, як один з цих зеків здався. Це непогана історія така інформаційна,

– переконаний Іван Ступак.

Він пояснює, що такі відео можна демонструвати, щоб показати, мовляв, здавайтесь у полон, а Україна вас просто обміняє. Щоправда, такі військові не зацікавлені в обміні.

"Адже їм доведеться повертатися до місць відбування покарань. Тому можна залишити їх в Україні виключно для проведення ексгумації звірств як в Ізюмі або для розбирання завалів в інших містах", – пояснив експерт.

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