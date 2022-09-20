Президент Туреччини зазначив, що Києву та москві вдалося домовитися. То ж 200 полонених повернуться додому.

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За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників,

– заявив турецький лідер.

Він вважає, що завдяки цьому "буде зроблений значний крок вперед".

Ердоган також наголосив, що Україна має повернути всі свої землі, які окупувала росія.

Росіяни мають більше полонених, ніж ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що у ворога є більше полонених українців, аніж у Збройних Сил України – полонених росіян. Тому завдання наших військових – створити якомога більший обмінний фонд, аби повернути додому всіх наших захисників.

Водночас Зеленський зазначив, що після успіху ЗСУ на Харківщині, цей обмінний фонд суттєво збільшився. Мовиться про сотні російських солдатів.

До речі, глава держави закликав ворожих бійців здаватися у полон. Він пообіцяв їм ставлення відповідно до Женевської конвенції.

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Тіла загиблих захисників надходять у жахливому стані

Голова патронатної служби захисників "Азовсталі" Олена Толкачова заявила, що Україна отримує тіла загиблих героїв у жахливому стані. Іноді неможливо не лише розпізнати тіло візуально, а й взяти матеріал для ДНК-тесту.

Толкачова також вражена тим, як росіяни ставляться до тіл своїх військових під час обміну. Тому вона не уявляє, що окупанти роблять з тілами українських бійців.

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