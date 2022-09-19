Про це розповіла керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова. За її словами, впізнати людину очно майже неможливо.

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Деколи не можна взяти ДНК

За словами Толкачової, іноді навіть немає можливості взяти матеріал на ДНК-аналіз.

Зараз полеглих ми отримуємо в такому стані, що дуже важко впізнати людину – навіть вже немає татуювань, стадія розкладу жахлива. Я і мої дівчата працюємо з 2014 року, то особисто багато кого знаємо, тому можемо впізнати знайомих по татуюваннях, наприклад. Але це тільки первинний огляд і реєстрація. Потім іде безпосередньо опізнання за судово-медичної експертизи або за процедурою ДНК, або за ознаками якимись особливими,

– сказала вона.

Патронатна служба "Азову" працює із тілами уже після того, коли полеглих доставляють у морги. Зокрема, допомагають ідентифікувати загиблих.

Найбільше вражає, як росіяни ставляться до тіл

Як зазначила очільниця патронатної служби батальйону добровольців, ще більше її вразило ставлення росіян до тіл власних загиблих. Вона спостерігала його під час обміну.

"З нашими я просто не уявляю, що вони там можуть собі дозволяти, коли ми цього не бачимо", – сказала вона.

Але українська сторона одразу переміщає тіла загиблих росіян в належні умови для зберігання при температурі мінус 22 або мінус 32 градуси в спеціальних боксах-вагонах. Після такого зберігання загиблих, в принципі, можна впізнати очно. Генштаб постійно займається пошуком загиблих та формують обмінний фонд для повернення тіл наших військових.

Україні важливо повернути кожного

Наша держава продовжує перемовини з ворогом, щоб проводити обмін полонених і загиблих. Тому 6 вересня стало відомо, що Україні вдалося повернути тіла ще 25 Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину.

Це вдалося зробити у співпраці з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти Олегом Котенком. Також в цій операції брали участь силові структури нашої держави. Як зазначають у Мінреінтеграції, повернення тіл відбувається згідно з нормами Женевської конвенції.

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